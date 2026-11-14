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        Trabzon'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Trabzon'un Araklı ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 22:06 Güncelleme:
        Trabzon'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Trabzon'un Araklı ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Pervane Mahallesi'nde Mehmet T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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