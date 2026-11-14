Trabzon'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Trabzon'un Araklı ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 14.11.2026 - 22:06 Güncelleme:
Trabzon'un Araklı ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pervane Mahallesi'nde Mehmet T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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