Trabzonspor, Zenit maçı için Rusya'ya gitti

Trabzonspor, milli arada Rusya temsilcisi Zenit ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün saat 10.30’da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavililer, Rusya’nın St. Petersburg kentine gitti. Trabzonspor, yarın saat 17.00’de Gazprom Arena’da Zenit ile karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın Zenit ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamlayarak Rusya’ya gitti.

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