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        Trabzonspor, Zenit maçı için Rusya'ya gitti

        TRABZONSPOR, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın Zenit ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamlayarak Rusya'ya gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Trabzonspor, Zenit maçı için Rusya'ya gitti

        TRABZONSPOR, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın Zenit ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamlayarak Rusya’ya gitti.

        Trabzonspor, milli arada Rusya temsilcisi Zenit ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün saat 10.30’da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavililer, Rusya’nın St. Petersburg kentine gitti. Trabzonspor, yarın saat 17.00’de Gazprom Arena’da Zenit ile karşı karşıya gelecek.

        20 KİŞİLİK KAMP KADROSU

        Teknik direktör Thomas Reis’in genç futbolculara ağırlık verdiği 20 kişilik Zenit maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

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        Ahmet Cemil Güren, Murat Mert Lakot, Alperen Çakıroğlu, Ferhat Yağız Usta, Esad Turan Uzun, Yiğithan Çubukcu, Hakan Yılmaz, Mehmet Ali Şaşmaz, Emir Aslan, Oğuzhan Ertem, Mümin Barış Nazlı, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Mendy, Bouchouari, Metehan Mimaroğlu ve Umut Nayir.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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