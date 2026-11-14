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        Hasta kabulü için gün sayıyor Trabzon Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesi için hummalı çalışma sürüyor

        Trabzon'da yapımı büyük ölçüde tamamlanan 900 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nde bugünlerde hummalı bir çalışma var. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında inşa edilen hastanenin, 30 Kasım'da hasta kabulüne başlaması planlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Hasta kabulü için gün sayıyor Trabzon Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesi için hummalı çalışma sürüyor

        Trabzon'da yapımı büyük ölçüde tamamlanan 900 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nde bugünlerde hummalı bir çalışma var. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında inşa edilen hastanenin, 30 Kasım'da hasta kabulüne başlaması planlanıyor.

        Trabzon'da sağlık alanında önemli yatırımlar arasında yer alan Şehir Hastanesi'nde açılış öncesi çalışmalar hız kazandı. Hastanenin bir yandan tıbbi cihazlarla donatılması sürerken diğer yandan çevre düzenlemesi çalışmaları da devam ediyor.

        Trabzon'da 900 yataklı Şehir Hastanesi yapımında son rötuşlar yapılırken hastanenin 30 Kasımda hasta kabulüne başlanacağı belirtildi. Hastanenin tam teşekkülü hizmete girmesi ise 2027 yılı ŞubatMart ayını bulabileceği öğrenildi.

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        Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında inşası hemen hemen tamamlanan 900 yatak kapasiteli şehir hastanesinde açılış için son rötuşlar yapılıyor.

        Hastanenin 30 Kasımda hasta kabulüne başlayacak olması nedeniyle bir yandan içinin tıbbı cihazlarla donanımı sürerken, bir yandan da çevre düzenlemesi hızlı bir şekilde sürüyor.

        Yaklaşık 5 bin fore kazık üzerine inşa edilen hastanenin hizmete girmesiyle Trabzon'daki yoğun bakım kapasitesinin iki katına çıkması hedefleniyor. Hastanede 300 poliklinik, 33 ameliyathane ve yüzlerce yoğun bakım yatağıyla modern sağlık hizmeti sunulacak. Hastanenin yılsonuna doğru tam teşekküllü olarak hizmete alınması planlanırken bu sürenin 2027 yılı Şubat Mart ayını bulabileceği öğrenildi.

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        Öte yandan, hastanenin 8 bine yakın personelle hizmet vereceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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