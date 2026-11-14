Uzungöl'de kış festivali hedefi 500 bin ziyaretçi

TRABZON’da başta Körfez ülkelerinden gelenler olmak üzere her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Uzungöl’de, 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek ‘Kış Festivali’ için hazırlıklar sürüyor. Festivalde yaklaşık 500 bin doğa tutkununun ağırlanması planlanıyor. Uzungöl Festival Derneği Başkanı Yavuz İnan, “Festivalin ardından bile Uzungöl’de kış turizminin devam ettiğini göstermek istiyoruz” dedi.

Karadeniz’de kar yağışıyla çevresindeki ormanın beyaza büründüğü dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, yaz sezonunun ardından kış aylarında da çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Başta Körfez ülkelerinden gelenler olmak üzere her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Uzungöl’de, 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek ‘Kış Festivali’ için hazırlıklar devam ediyor. Karadeniz’de turizmi 4 mevsime yaymanın amaçlandığı 7 günlük festivalde yaklaşık 500 bin doğa tutkununun ağırlanması planlanıyor. Festivalde kar oyunları, kayak ve kızak etkinliklerinin yanı sıra çocuklar ve yetişkinler için özel aktiviteler, konserler ile sürpriz gösteriler yer alacak.

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‘ZİYARETÇİ HEDEFİMİZ 500 BİN’

Uzungöl Festival Derneği Başkanı Yavuz İnan, “Geçen yıl yoğun bir festival geçirdik. Bunu da kendimize ödev edinerek ekibimizle birlikte hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Geçen sene 210 bin kişilik bir katılım oldu. Bu yıl da ziyaretçi hedefimizi 500 bin kişi olarak koyduk. Ona göre de yol alıyoruz ve 7 günlük bir program hazırladık. Geçen sene ilki gerçekleştiği için kapasitemiz düşük kaldı. İnsanlar otellerini açamadı. Çok kar ve soğuk vardı. Bu yıl hazırlıklıyız. Uzungöl’deki oteller hazırlıklarını yapıyor. Geçen sene yüzde 40 olan otel kapasitemiz bu yıl yüzde 100’e ulaştı. 10 bin kişilik yatak kapasitemiz var. Tarih açıklandıktan sonra pek çok otelde rezervasyonlar oluşturulmaya başladı” dedi.

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‘KARADENİZ’DE 4 MEVSİM TURİZMİ YAYMAK İSTİYORUZ’

Sürpriz etkinliklerle Türkiye’nin en büyük kış festivalini gerçekleştirerek, turizmi 4 mevsime yaymayı hedeflediklerini belirten İnan, “Rize’de, Ordu’da, Giresun’da Trabzon’da kış turizmi yaymak istiyoruz. Trabzon Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Trabzon Milletvekilimiz Adil Bey ve Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu bizlere büyük destek sağlıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Geçen sene, ‘Kalandar Gecesi’ etkinliğiyle açılış yaptık. Bu sene daha büyük bir meşale gösterisi ile açılış yapacağız. Sürpriz etkinliklerimiz var. 7 günlük bir festival, dolu dolu yaşayacağız. Ulusal sanatçılarımız da gelecek. 28 sanatçı yer alacak, diye planlıyoruz. Vatandaşlarımızı büyük sürprizler bekliyor. Herkesi Uzungöl’e bekliyoruz. Baktığımız verilere göre Uzungöl Kış Festivali, Türkiye’nin en büyük kış festivali. Festivalin ardından bile Uzungöl’de kış turizminin devam ettiğini göstermek istiyoruz. Günlük 10 bin ziyaretçi kabul edebilecek olan Uzungöl, ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek” diye konuştu.