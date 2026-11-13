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        Akademisyenden Trabzon'da vinçli Gazze protestosu

        ARTVİN Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kemal Sağlam, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla 'Gazze Esareti' adını verdiği performansıyla eylem gerçekleştirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maskesini takan arkadaşının çıktığı vinçte kendisini sarkıtan Sağlam, "Farkındalık oluşturmak adına Doktor Hussam Abu Safiya'nın hayatının askıda olduğunu ne öldürüldüğünü ne de serbest bırakıldığını sanat eylemimle göstermeye çalıştım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Akademisyenden Trabzon'da vinçli Gazze protestosu

        ARTVİN Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kemal Sağlam, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla ‘Gazze Esareti’ adını verdiği performansıyla eylem gerçekleştirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maskesini takan arkadaşının çıktığı vinçte kendisini sarkıtan Sağlam, “Farkındalık oluşturmak adına Doktor Hussam Abu Safiya'nın hayatının askıda olduğunu ne öldürüldüğünü ne de serbest bırakıldığını sanat eylemimle göstermeye çalıştım” dedi.

        Artvin Çoruh Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kemal Sağlam, Gazze'de yaşanan katliamlara dikkat çekmek amacıyla Trabzon’un Kahramanmaraş Caddesi’nde protesto düzenledi. Sağlam, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maskesini takan arkadaşının çıktığı vinçte kendisini sarkıtarak Gazze'de devam eden soykırımı anlatmak ve çocuk doktoru Hussam Abu Safiya'nın İsrail hapishanelerinde tutsak edilmesine tepki amacıyla gerçekleştirdiği ‘Gazze Esareti’ performansında, “Ben hiçbir şey yapmadım, tek suçum Gazze’de doktor olmak. İsrail kana doymuyor, ey insanlık kurtarın beni” diyerek slogan attı.

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        ‘GAZZE EN ACI GÜNLERİNİ YAŞIYOR’

        Sağlam, Gazze’de yaşanan acı günler için farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirterek, “Doktor Hussam Abu Safiya, 685 gündür İsrail hapishanesinde işkence görüyor. Aç ve susuz bırakılıyor, ilaçlarını vermiyorlar. Kaburgalarını çekiçle kırmışlar, her gün fareleri ve köpekleri üzerine salıyorlar. Sanki hayatı askıda gibi. Ne öldürüyorlar ne de serbest bırakıyorlar. 6 ay cezasının uzatılmasıyla hapishanede daha çok kalacak. Buna farkındalık oluşturmak için ve Gazze’de yaşanan sel felaketinde 71 çadırın yıkılıp telef olması, çocukların ağlaması, bebeklerin soğuktan ölmesi, annelerin feryat etmesine bir ses çıkarmak için eylemi gerçekleştirdim. Gazze elbet özgür olacaktır. Bizim de buna katkı sağlamamız lazım. Gazze’nin serbest olması için elimizden geleni yapmamız lazım. Konteynerleri bile bırakmıyorlar. İsrail, Gazze’yi abluka altına almış durumda. Ne esirleri serbest bırakıyor ne de Gazze’deki sivillere yardım götürülmesine izin veriyor. Gazze en acı günlerini yaşıyor. Ben de farkındalık oluşturmak adına Doktor Hussam Abu Safiya'nın hayatının askıda olduğunu ne öldürüldüğünü ne de serbest bırakıldığını sanat eylemimle göstermeye çalıştım” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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