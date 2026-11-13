Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Çelik, Trabzon'da konuştu:

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hüseyin Çelik, yerli ilaç üretme adına yeni bir eylem planını devreye koyacaklarını söyledi.

Çelik, bir otelde düzenlenen "Türk Eczacıları Birliği 45. Dönem 2. Bölgelerarası Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kurum olarak hizmet kalitesini ve çalışanların verimliliğini artırmaya yönelik faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

Kurumsal yapılanma anlamında yeni daire başkanlıkları kurmayı planladıklarını ifade eden Çelik, "İlaç ruhsatlandırma sürecini çok daha kolaylaştıracağız. İsmini de değiştireceğiz, 'ruhsatlandırma' demişiz, onu 'ruhsat dairesi' olarak değiştireceğiz. Birçok yenilikle halkımızın ilaca erişim süresini çok daha kısaltacağız. Bunu yönetmelikte öngördüğümüz sürelere çekeceğiz." dedi.

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Çelik, bu bağlamda yeni daireler kuracaklarını vurgulayarak, "İlaç ruhsat bölümünü, konvansiyonel ilaçlar, yenilikçi biyoteknolojik ilaçlar ve ruhsatlı ürünler olarak üçe ayıracağız. Bu da çok daha odaklı bir ruhsat sürecini yönetmemizi sağlayacak." diye konuştu.

İlaç ruhsatlandırma işlemlerinde dijitalleşmeye yönelik çalışmalara da devam edildiğini anlatan Çelik, mevcut yazılım sisteminde yaşanan sorunları gidermek için yeni bir altyapı hazırladıklarını kaydetti.

Yeni sistemin uçtan uca dijital olacağının altını çizen Çelik, hiçbir yazışmaya gerek kalmadan, ıslak imzayla ruhsat imzalanmayan, SGK ile entegrasyonu da içeren yazılımı ocakta büyük ölçüde devreye alacaklarını belirtti.

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Çelik, ilaç ve eczacılık alanındaki mevzuatın çok iyi olduğunu ancak denetim kısmının, işini iyi yapanı koruyacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

Klinik araştırmaların çok kritik olduğuna dikkati çeken Çelik, "Yerli ilaç üretme adına yeni bir eylem planı devreye koyacağız. Klinik araştırmalarda yenilikçi bir yaklaşımla süreci yönetmeye çalışıyoruz. Yurt dışı ilaçta yaşanan kimi sorunlar var. Daha 2 gün önce yurt dışı ilaç komitemizi topladık. Birçok ilacı gözden geçirip kapsama aldık ve onları yakında yayınlayacağız." dedi.