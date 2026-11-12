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        Trabzonspor Basketbol Takımı'nda Isaiah Canaan'ın sözleşmesi feshedildi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da oyuncu Isaiah Canaan'ın sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 19:44 Güncelleme:
        Trabzonspor Basketbol Takımı'nda Isaiah Canaan'ın sözleşmesi feshedildi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da oyuncu Isaiah Canaan'ın sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel basketbolcumuz Isaiah Canaan'ın sözleşmesi, talimatlara aykırı davranışı nedeniyle kulübümüz tarafından tek taraflı ve haklı nedenle feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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