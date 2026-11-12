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        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da amatör maçta kavga Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK maçı son anlarında çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı Çıkan olaylarda çok sayıda futbolcu aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı

        Trabzon'da amatör maçta kavga Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK maçı son anlarında çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı Çıkan olaylarda çok sayıda futbolcu aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı

        Trabzon'un Tonya ilçesinde Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK arasında oynanan Trabzon 1. Amatör Ligi maçı çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Olaylarda çok sayıda futbolcu, aldıkları darbeler nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Trabzon'da amatör maçta kavga Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK maçı son anlarında çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı Çıkan olaylarda çok sayıda futbolcu aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı

        Trabzon'un Tonya ilçesinde Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK arasında oynanan Trabzon 1. Amatör Ligi maçı çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Olaylarda çok sayıda futbolcu, aldıkları darbeler nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Trabzon 1. Amatör Ligi'nde Tonya Şehir Stadı'nda Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK karşı karşıya geldi. Tonyaspor, ilk yarıyı 10 üstün tamamlarken, ikinci yarının başında bir gol daha buldu ve skoru 20 yaptı. Maçın 64. dakikasında konuk ekip, skoru 21'e getirince maçta tansiyon yükseldi. Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise bir ikili mücadele sonrası saha karıştı. Çıkan saha olaylarında 10'a yakın futbolcu yüzlerine aldığı darbeler sonrasında yaralanırken, ambulansla Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yomra Yıldırım SK'lı futbolcu Alihan Kara ise Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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        Olaylar nedeniyle karşılaşma yarıda kaldı ve adli inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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