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        Türk Eczacıları Birliği Başkanı Demirci Trabzon'da konuştu:

        Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci, ilaçta dışa bağımlılığın azaltılmasının stratejik bir önem arz ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Türk Eczacıları Birliği Başkanı Demirci Trabzon'da konuştu:

        Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci, ilaçta dışa bağımlılığın azaltılmasının stratejik bir önem arz ettiğini söyledi.

        Demirci, bir otelde düzenlenen "Türk Eczacıları Birliği 45. Dönem 2. Bölgelerarası Toplantısı"nın açılış bölümünde yaptığı konuşmada, dünyada son 10 yılda yaşanan ekonomik, siyasi ve jeopolitik olaylardan ilaç ve eczacılık alanlarının da doğrudan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

        Dünya ilaç üretim zincirinin büyük bölümünün belli merkezlere toplandığının altını çizen Demirci, ilaçta dışa bağımlılığın çok önemli riskler taşıdığını vurguladı.

        Demirci, Avrupa Birliği'nde ilaç mevzuatının yenilendiğine işaret ederek, "Avrupa Birliği kritik ilaçlardaki üretim kapasitesini artırmaya başladı. Tedarik güvenliğini güçlendiriyor. Dünyanın büyük ekonomileri ilaçtaki dışa bağımlılığını azaltmaya ve stratejik bir üretim kapasitesini geliştirmeye giderek daha çok önem veriyor." dedi.

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        Türkiye'deki eczacıların meslek örgütü olarak dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Demirci, şu değerlendirmede bulundu:

        "İlaçta dışa bağımlılığın azaltılması stratejik bir önem arz ediyor. Bugün haklı bir şekilde savunma sanayimizdeki yüzde 80'leri aşan yerlilik oranıyla övünüyoruz. Çok doğru bir övünç bu. Peki bu noktaya savunma sanayinde nasıl gelindi? Uzun vadeli bir hedef ortaya konuldu. Bu hedef doğrultusunda yatırımlar yapıldı. Üretim kapasitesi ve teknolojik altyapı geliştirildi. Aynı kararlılığı ilaç ve eczacılık alanında bu ülke göstermek zorunda. Çünkü çok açık bir şekilde görüyoruz ki ilaç üretimi ekonomik bir faaliyet alanı olmanın ötesine taşınmış vaziyette. Toplum sağlığını, sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini ve ülkemizin stratejik güvenliğini ilgilendiriyor artık."

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        Sektörün sorunlarının ele alındığı toplantı, 14 Kasım Cumartesi gününe kadar çeşitli oturumlarla devam edecek.

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