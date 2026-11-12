Trabzonspor Medya ve Kurumsal İletişim Müdürü Bekar, üniversite öğrencileriyle buluştu
Trabzonspor Kulübü Medya ve Kurumsal İletişim Müdürü Nuri Bekar, Trabzon Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Trabzonspor Kulübü Medya ve Kurumsal İletişim Müdürü Nuri Bekar, Trabzon Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.
İletişim Fakültesince düzenlenen "Spor ve İletişim" konulu söyleşiye katılan Bekar, mesleki tecrübelerini paylaştı.
Bekar, kurumsal kimlik, medya ilişkileri, sponsorluk iletişimi, dijital iletişim stratejileri, kriz yönetimi ve maç günü organizasyonları hakkında değerlendirmede bulundu.
Profesyonel futbol kulüplerinde iletişimin çok yönlü planlama ve koordinasyon gerektirdiğine işaret eden Bekar, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
Dekan Prof. Dr. Emre Aslan ve Rektör Başdanışmanı Dr. Öğr. Üyesi Recep Çolak, söyleşinin ardından Bekar'a plaket sundu.
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