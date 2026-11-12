Akçaabat'ın tarihi iskelesi yeni bir yaşam alanına dönüşüyor

Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Tarihi İskeleMendirek Yaşam Alanı ve Bisiklet Yolu Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Akçaabat’ın sahil hafızasında önemli bir yeri olan tarihi iskele, çevresiyle birlikte yeniden düzenleniyor. Akçaabat Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında iskelenin yapısal dayanıklılığı artırılırken mendirek çevresinde de vatandaşların denizle buluşabileceği yeni alanlar oluşturulacak.

Proje sahasında incelemelerde bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, iskelenin güçlendirilmesinden kıyı düzenlemesine kadar yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Başkan Ekim, tarihi iskelenin korunarak günlük yaşamın bir parçası hâline gelmesini istediklerini belirtti. Başkan Ekim, "Bu iskele, Akçaabat’ın geçmişinde yeri olan, pek çok hemşehrimizin hatırasını taşıyan bir yer. İskelemizi güçlendirerek koruyacağız ve çevresini de hemşehrilerimizin rahatça vakit geçirebileceği şekilde düzenleyeceğiz. Çocuklarımızın bisiklete binebildiği, ailelerimizin akşam yürüyüşüne çıkabildiği, büyüklerimizin oturup denizi seyredebileceği bir sahil alanı oluşturmak istiyoruz. Tarihi iskelemize sahip çıkarken sahilimize de yıllarca kullanılacak bir yaşam alanı kazandıracağız. Akçaabat’a yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

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Tarihi iskele güçlendirilecek, mendirek tahkim edilecek

Mevcut iskele, karbon fiber takviyeli malzemeler kullanılarak güçlendirilecek. Kıyı güvenliğini artırmak ve mendirek yapısını güçlendirmek amacıyla 13.022,91 metreküp tahkimat imalatı gerçekleştirilecek.

Sahil düzenlemesi kapsamında 47,947 ton çelik profil imalatı yapılacak, 2.954 metrekare baskı beton uygulanacak ve 782,33 metrekare hazır çim serilecek. Projede 561 metrekarelik bisiklet yolunun yanı sıra yürüyüş ve dinlenme alanları da yer alacak.

Sahile ayyıldız anıtı ve deniz feneri temalı anıt

Projenin simgesel unsurları arasında döner mekanizmalı AyYıldız Anıtı ve deniz feneri temalı anıt da bulunuyor. Peyzaj düzenlemeleri, elektrik tesisatı ve aydınlatma çalışmalarıyla alanın akşam saatlerinde de kullanılabilmesi hedefleniyor.

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Çalışmalar tamamlandığında tarihi iskele ve mendirek çevresi, Akçaabatlıların ve ilçeyi ziyaret edenlerin yürüyüş yapabileceği, bisiklete binebileceği ve deniz kenarında vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.