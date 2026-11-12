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        Vedası beklenen palamutta bolluk

        TRABZON'da balık tezgahlarında azalması beklenen palamutta bolluk sürerken, diğer balık çeşitleri de tezgahlardaki yerini korudu. Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, "Şaşkınım çünkü en son 2003 yılında böyle bir palamut bolluğu olmuştu. Sürecek gibi de duruyor. Sanki palamut bizi çok sevdi, burada kalmaya devam ediyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Vedası beklenen palamutta bolluk

        TRABZON'da balık tezgahlarında azalması beklenen palamutta bolluk sürerken, diğer balık çeşitleri de tezgahlardaki yerini korudu. Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, "Şaşkınım çünkü en son 2003 yılında böyle bir palamut bolluğu olmuştu. Sürecek gibi de duruyor. Sanki palamut bizi çok sevdi, burada kalmaya devam ediyor" dedi.

        Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonun ilk haftalarından itibaren ağlara en çok takılan palamudun tezgahlardan ayrılması beklenirken, diğer balık çeşitlerinde de bolluk devam ediyor. Av sezonunun bereketli geçtiği Trabzon Balıkçılar Hali'nde; hamsi ve mezgidin kilosu 300, istavrit 200, çupra, levrek ve sargan 500, somon 400 liradan satışa sunulurken, ağırlığı 1 kilogram olan palamutların tanesi de 100 liradan satılıyor.

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        'HAMSİ AZ DA OLSA GELİYOR'

        Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, "Palamutta aynı bolluk ve bereket sürüyor. İnşallah devamı da bu şekilde gelecek. Şaşkınım çünkü en son 2003 yılında böyle bir palamut bolluğu olmuştu. Sürecek gibi de duruyor. Sanki palamut bizi çok sevdi, burada kalmaya devam ediyor. Hamsi az da olsa geliyor. İnsanlar palamuttan sonra hamsiye yönelmek istiyor. İnşallah hamsi de bol olacak, tadına varacağız. İstavrit, sargan ve diğer çeşitler de var. Bu sene beklenen seneydi, devamını bekliyoruz" dedi.

        'FİYATLAR GAYET İYİ'

        Balıkçı Ahmet Çoğalmış, bu yıl balık fiyatlarının uygun seyrettiğini ifade ederek, "Palamut gitti demiştik ama geri dönüş yaptı. Herhalde son demlerini yaşıyor. 15 gün daha palamut olur. Palamuttan sonra hamsi olur. Bu sene çok güzel balık oldu, vatandaş bol bol tüketti. Palamut tuzlama yapılmalı, donduruculara konulmalı. Bir kilo balık 100 lira. Fiyatlar da gayet iyi" diye konuştu.

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        'İNŞALLAH YERLİ HAMSİ DE ÇIKACAK'

        Palamudun ardından hamsi bolluğu beklediklerini söyleyen Balıkçı Mehmet Örseloğlu ise "Bolluk devam ediyor. 'Palamudun bolluğu kesilir' dedik ama öyle olmadı. Diğer çeşitlerimiz de var; hamsi, istavrit, sargan, çinekop da tezgahlarımızda yer alıyor. Palamudun ardından inşallah yerli hamsimiz de çıkmaya başlar. Bu sene maşallah palamuda doyduk. Haftanın en az 3 günü herkesin balık yemesi gerekiyor" dedi.

        'PALAMUT BOL VE UYGUNDU'

        Müşteri Refik Kaya da bu sene bolca balık tükettiğini ifade ederek, "Ben istavrit ve mezgit yemeyi seviyorum. Bu sene palamut bol oldu hem de uygun fiyatlıydı. Palamuttan da aldık, afiyetle yedik" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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