Of'ta yardıma ihtiyacı olan ailelere destek sağlandı

Trabzon'un Of ilçesinde ihtiyaç sahibi 32 aileye yardım ulaştırıldı.

Türk Kızılay Derneği Trabzon Şubesince, çocukları ilkokul çağındaki bazı ihtiyaçlı ailelere nakdi destek sağlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, velilere sağlanan destek dolayısıyla Türk Kızılay'ı yetkililerine teşekkür etti.

Türk Kızılay Derneği İlçe Temsilcisi Celal Kalyoncuoğlu ise "Velilerimize bir nebze de olsa yardımcı olabilmişsek ne mutlu bize." dedi.