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        Trabzonspor'un orta sahasında Fabinho farkı

        TRABZONSPOR'un Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Fabinho, bordo-mavili formayla çıktığı 12 resmi karşılaşmada 851 dakika sahada kaldı. Pas isabet oranı, top kazanma becerisi ve savunmaya katkısıyla öne çıkan 32 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yakalanan 6 maçlık galibiyet serisinde de önemli rol oynadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Trabzonspor'un orta sahasında Fabinho farkı

        TRABZONSPOR'un Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Fabinho, bordo-mavili formayla çıktığı 12 resmi karşılaşmada 851 dakika sahada kaldı. Pas isabet oranı, top kazanma becerisi ve savunmaya katkısıyla öne çıkan 32 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yakalanan 6 maçlık galibiyet serisinde de önemli rol oynadı.

        Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Fabinho, Süper Lig'de 9, UEFA Konferans Ligi'nde ise 3 karşılaşmada forma giydi. Ligde 723, Avrupa'da 128 dakika görev yapan Brezilyalı futbolcu, orta sahadaki performansıyla dikkat çekti. Bordo-mavili takımdaki ilk maçına Amed SK deplasmanında çıkan Fabinho, bu karşılaşmada yüzde 91 pas isabeti yakalarken Mohamed Salah'ın kaydettiği golle sonuçlanan atağın başlangıcında rol oynadı.

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        İLK 3 MAÇINDA YÜZDE 91 PAS İSABETİ

        Fabinho, Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk 3 lig maçının tamamında yüzde 91 pas isabeti yakaladı. Gençlerbirliği karşılaşmasında 10 uzun pas denemesinin tamamında isabet sağlayan Brezilyalı oyuncu, aynı mücadelede 2 pas arası ve 1 kilit pasla oynadı. Konyaspor deplasmanında ise 3 top kapma ve 1 pas arasıyla savunmaya katkı verdi.

        REİS YÖNETİMİNDE 485 DAKİKA

        Teknik direktör Thomas Reis'in göreve geldiği Galatasaray karşılaşmasından itibaren ligde oynanan 6 maçın tamamında da forma giyen Fabinho, toplam 485 dakika sahada kaldı. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmaların 4'ünde 90 dakika görev yaparken, Galatasaray derbisinde yüzde 88 pas isabeti, 3 top kapma, 2 pas arası ve 2 şut engelleme istatistiğiyle öne çıktı.

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        BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE EN FAZLA MESAFEYİ KATETTİ

        Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 11,08 kilometre mesafe kat eden Fabinho, maçın en fazla koşan oyuncusu oldu. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmayı yüzde 83 pas isabetiyle tamamladı. Samsunspor deplasmanında ise 3 kilit pas üreten Fabinho, 12 ikili mücadelenin 7'sini kazanırken yüzde 80 pas isabeti yakaladı. Çaykur Rizespor karşısında 2 top kapma ve 1 şut engelleme, Gaziantep FK maçında 2 pas arası ve 2 şut engelleme gerçekleştiren deneyimli oyuncu, milli ara öncesindeki Alanyaspor karşılaşmasını da yüzde 90 pas isabeti, 2 pas arası ve 2 top kapmayla tamamladı.

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        AVRUPA'DA FREIBURG MAÇINDA ÖNE ÇIKTI

        UEFA Konferans Ligi'nde 3 karşılaşmada toplam 128 dakika görev yapan Fabinho, Trabzonspor'un Kuopion KuPS'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan dahil olarak 35 dakika sahada kaldı. Bu mücadelede 4 sahipsiz top kazanma, 1 pas arası ve yüzde 83 pas isabetiyle oynayan Brezilyalı futbolcu, Hearts karşılaşmasında ise 87'nci dakikada oyuna girerek 3 dakika görev yaptı. Freiburg karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Fabinho, yüzde 95 pas isabeti yakaladı. Aynı mücadelede 4 pas arası ve 3 top kapmayla bu istatistiklerde maçın en başarılı oyuncusu oldu.

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        Trabzonspor'un orta sahasında hem savunma hem de hücum geçişlerinde görev üstlenen Fabinho, lig ve Avrupa karşılaşmalarında ortaya koyduğu performansla bordo-mavili takımın önemli isimleri arasında yer aldı.

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