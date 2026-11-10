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        Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı iddianamesi kabul edildi

        Fenerbahçe takım otobüsüne Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik 2'si tutuklu 5 sanık hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 19:54 Güncelleme:
        Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı iddianamesi kabul edildi

        Fenerbahçe takım otobüsüne Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik 2'si tutuklu 5 sanık hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi.

        Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen 26 sayfalık iddianamede, 4 Nisan 2015'te Rize deplasmanı dönüşü Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse Sürmene Viyadüğü mevkisinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sanıklar Yusuf Ö, Hakan H, Emiral A, Özgür E. ve Özden R.K'nin olay günü 72 telefon görüşmesi gerçekleştirdiği hatırlatılarak, Fenerbahçeli futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan otobüse yönelik saldırının rastgele gerçekleştirilemeyeceği, eylemin önceden tasarlanarak yapıldığı kaydedildi.

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        İddianamede, sanıkların birlikte suç işleme iradesiyle gerçekleştirdikleri tek bir fiil kapsamında, otobüs sahibi dışındaki 39 müştekinin ayrı ayrı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", sürücü İsmail Kopuz'un ise "mala zarar verme" suçlarını işledikleri belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesinde düzenlenen farklı neviden fikri içtima hükümleri kapsamında, tek bir fiille birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan şüphelilerin en ağır cezayı gerektiren "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları istendi.

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