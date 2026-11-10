Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi

        Trabzon'da "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi

        Trabzon'da, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Trabzon'da "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi

        Trabzon'da, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı" gerçekleştirildi.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 10 Kasım'ın milletin hafızasında derin izler bırakan bir gün olduğunu söyledi.

        Çuvalcı, Atatürk'ün milletin en zor zamanlarında bağımsızlığa giden yolu açıp, savaş meydanlarında kazanılan zaferleri eğitimden bilime, kültürden sanayiye uzanan büyük bir kalkınma ve çağdaşlaşma hedefiyle taçlandırdığını ifade etti.

        REKLAM

        Atatürk'ün çağdaşlaşma anlayışının temelinde akıl, bilim ve eğitimin yer aldığını vurgulayan Çuvalcı, şunları kaydetti:

        "Bizler, Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak köklü geçmişimizden aldığımız güçle bilim üreten, araştıran, geliştiren ve yetiştirdiği gençlerle ülkemizin geleceğine katkı sunan bir yükseköğretim kurumu olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Laboratuvarlarımızda yürütülen her araştırmanın, dersliklerimizde paylaşılan her bilginin, ülkemize kazandırdığımız her nitelikli mezunun, Cumhuriyetimizin bilim ve çağdaşlaşma hedeflerine uzanan yolculuğunda ayrı bir değeri olduğuna inanıyoruz."

        REKLAM

        KTÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Öksüz ise "Atatürk ve Çağdaşlaşma" başlıklı sunum yaptı.

        Öksüz, Atatürk'ün bir devlet ve fikir adamı olmasının yanında ideal insan olma özelliğiyle de ortaya çıktığını belirterek, Atatürk ve kuşağının çok idealist bir nesil olduğunu söyledi.

        Atatürk'ün, Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğinin altını çizen Öksüz, "Dolayısıyla Türk çağdaşlaşması statik bir yapı değil, dinamik bir yapıdır." dedi.

        Öksüz, Atatürk'ün ve beraberindekilerin Türk toplumunu barış içerisinde yaşatmaya çalıştığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Onun 1923'ten itibaren en önemli hedefi Türk milletini barış içerisinde yaşatmaktı. Çünkü barış içerisinde yaşamadığınız vakit siz yüksek kalkınmayı gerçekleştiremezsiniz. Boyunduruktan kurtulamazsınız ve toplumunuzu refaha kavuşturamazsınız. Bilgi toplumu hiç olamazsınız. Çünkü barışın olmadığı yerde aydınlanma mümkün değildir."

        REKLAM

        Konferansın ardından, KTÜ Güzel Sanatlar Bölümünce Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        Kuyt için altyapı formülü!
        Kuyt için altyapı formülü!
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım

        Benzer Haberler

        Yağış nedeniyle gevşeyen istinat duvarı afet evlerine yaslandı: 20 daire te...
        Yağış nedeniyle gevşeyen istinat duvarı afet evlerine yaslandı: 20 daire te...
        TTSO'da proje toplantısı yapıldı
        TTSO'da proje toplantısı yapıldı
        Trabzon'da yayla yollarında karla mücadele çalışması yürütülüyor
        Trabzon'da yayla yollarında karla mücadele çalışması yürütülüyor
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Of'ta anıldı
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Of'ta anıldı
        Trabzon'da vatandaşlara "Yaylalara çıkmayın" uyarısı
        Trabzon'da vatandaşlara "Yaylalara çıkmayın" uyarısı
        Trabzon'da Atatürk Köşkü'nde ziyaretçi yoğunluğu
        Trabzon'da Atatürk Köşkü'nde ziyaretçi yoğunluğu