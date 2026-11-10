Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Of'ta anıldı

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda devam eden programda ise Okul Müdürü Ali Külekoğlu ve Türkçe öğretmeni Fadime Çomaklı, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

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