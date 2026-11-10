Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Of'ta anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Of ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Of ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Eşref Akça, Garnizon Komutanı Maliye Yüzbaşı Hikmet Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda devam eden programda ise Okul Müdürü Ali Külekoğlu ve Türkçe öğretmeni Fadime Çomaklı, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.
Atatürk'ün hayatını anlatan video gösteriminin ardından öğrenciler şiir okudu, tiyatro oyunu ve oratoryo sahneledi.
Müzik öğretmeni Nurten Satılmış'ın şefliğindeki koro ise müzik dinletisi sundu.
Anma programı, öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.
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