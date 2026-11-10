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        Uzungöl'de kar manzarası

        TRABZON'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya çıkan seyirlik manzara dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Uzungöl'de kar manzarası

        TRABZON'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya çıkan seyirlik manzara dronla görüntülendi.

        Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl, kar yağışının ardından beyaza büründü. Uzungöl'de, kendisini besleyen dere ve çevresiyle birlikte güzel görüntüler oluştu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Turizm merkezi, karın ve doğanın keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı olurken; kar güzelliği dron kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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