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        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Hıdırnebi Yaylası'ndan kar manzaraları Trabzon'un turizm merkezlerinden Hıdırnebi Yaylası beyaza büründü, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

        Hıdırnebi Yaylası'ndan kar manzaraları Trabzon'un turizm merkezlerinden Hıdırnebi Yaylası beyaza büründü, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

        Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden Akçaabat ilçesindeki Hıdırnebi Yaylası'nda etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının ardından ortaya çıkan kış manzaraları görsel şölen oluştururken, karla kaplanan yayla havadan görüntülendi. Bölgede kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı öğrenilirken, Akçaabat Belediyesi ekipleri de kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 08:49 Güncelleme:
        Hıdırnebi Yaylası'ndan kar manzaraları Trabzon'un turizm merkezlerinden Hıdırnebi Yaylası beyaza büründü, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

        Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden Akçaabat ilçesindeki Hıdırnebi Yaylası'nda etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının ardından ortaya çıkan kış manzaraları görsel şölen oluştururken, karla kaplanan yayla havadan görüntülendi. Bölgede kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı öğrenilirken, Akçaabat Belediyesi ekipleri de kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Trabzon'da hafta sonu etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yeşil doğası ve manzarasıyla yılın farklı dönemlerinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Hıdırnebi Yaylası da kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü. Yaz aylarında yeşilin farklı tonlarının hakim olduğu yaylada, kar yağışıyla birlikte ağaçlar, yollar ve çevredeki doğal alanlar beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya çıkan manzara kış mevsiminin güzelliğini gözler önüne serdi.

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        Kar yağışının etkisini sürdürdüğü yaylada ulaşımın aksamaması için Akçaabat Belediyesi ekipleri tarafından yol açma çalışmaları gerçekleştiriliyor. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında karla kapanan güzergahların yeniden ulaşıma açılması için yoğun mesai harcanıyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

        "Kar erken geldi"

        Hıdırnebi Yaylası'nda esnaflık yapan Ogün Bakırcı, karın bu mevsim erken geldiğini belirterek "Süpriz oldu. 50 yaşındayım ilk kez bu zamanlarda böyle bir kar gördüm. Burada hayat mücadelesine devam ediyoruz. 60 santimetre bir kar oldu. Akçaabat Belediyesi sağ olsun yollarımızı açtı. Allah razı olsun. Göçler henüz gerçekleşmedi. Yaylacılık yapan çoğu kişi kara yakalandı. Karla mücadele ekipleri onlara ulaşıyor. Yolların tamamıyla açılmasının ardından göçler başlar. Bu kadar kar beklemiyorduk, şaşırdım" dedi.

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        Yaylada esnaflık yapan Mustafa Aydın ise "Yıllar önce bu şekilde bu zamanlarda kar yağmıştı. Yıllar önce de bu şekilde yağdığında 12 gün mahsur kalmıştık. Artık dükkanı kapatıp köye döneceğiz. Kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaşıyor. Yol açık olduğu için vatandaşlarda karı görmeye geliyor. Buzlanma olabiliyor" diye konuştu.

        Emine Aydın da, "Bu mevsim kar erken geldi. 12 sene önce de bu şekilde kar yağmıştı. 1 metre kar olmuştu. Belediye sağ olsun yollarımızı açtı. Bizde dükkanımızı ve evimizi kapatarak köyümüze gideceğiz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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