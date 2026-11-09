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        Trabzon'da karla mücadele mesaisi başladı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Trabzon'da karla mücadele mesaisi başladı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışmalarına başladı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kırsal kesimde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçti. Ekipler kapalı olan yayla ve mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şalpazarı ilçesinin Sinlice ve Kireç mahallelerinde, Akçaabat ilçesinin Işıklar ve Kayabaşı Yaylası, Düzköy ilçesinin Çayırbağı, Beypınarı ve Haçkalı Baba yaylalarında, Çaykara ilçesinin Sultan Murat Grup Yolu ve Limon Suyu Yaylası’nda, Hayrat ilçesinin Kadınlar Yaylası ve Büyükharman Yaylası’nda, Maçka ilçesinin Yazlık ve Yüzüncüyıl Mahallesi ile Şimşirli, Taşköprü, Arnastal, Kurtdere ve Üçgedik mevkilerinde çalışma gerçekleştiriliyor.

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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek "İl genelinde karla mücadele çalışmaları devam etmektedir. Yüksek kesimlerde ve yayla güzergahlarının genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapalı durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenli ve sorunsuz ulaşım sağlaması için her türlü tedbir alınmıştır. Vatandaşlarımızın da tedbirlerini almalarını ve özellikle yayla yollarını kullanmamalarını önemle rica ediyoruz. Olumsuz durumları TİKOM Alo 153 hattı üzerinden belediyemize bildirebilirler" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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