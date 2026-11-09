Trabzonspor, zirve yarışında hız kesmiyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Bordo-mavili ekip, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde hem iç sahada hem de deplasmanda yakaladığı başarılı sonuçlarla zirve yarışındaki iddiasını sürdürürken milli araya 25 puanla ikinci sırada girdi.

Süper Lig’in 11'inci haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlk yarısını da 2-0 önde tamamladığı karşılaşmada oyun üstünlüğünü elinde tutan bordo-mavili ekip, yüzde 62 topla oynama oranına ulaşırken rakip kaleye 21 şut gönderdi. Thomas Reis yönetiminde ligde çıktığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanan Trabzonspor, bu maçların her birinde en az 2 gol atma başarısı gösterdi.

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REİS, 34 YIL SONRA TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Alanyaspor galibiyetiyle kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Alman teknik adam, Aralık 1991-Şubat 1992 döneminde Urbain Braems'in ardından Trabzonspor'un başında Süper Lig'de üst üste 6 galibiyet alan ikinci yabancı teknik direktör oldu. Reis ayrıca bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk 3 deplasman karşılaşmasını da kazanarak Süper Lig tarihinde bu başarıya ulaşan ilk Trabzonspor teknik direktörü olarak kayıtlara geçti.

22 YIL SONRA AYNI BAŞARI

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde çıktığı 6 Süper Lig karşılaşmasını da en az 2 gol atarak kazanırken Mart-Mayıs 2004 döneminden bu yana bu şekilde en uzun galibiyet serisini yakaladı. Bordo-mavililer, bu süreçte Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı 2-0, Çaykur Rizespor'u 4-3, Gaziantep FK'yı 2-0 ve Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Trabzonspor, söz konusu 6 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Bordo-mavili ekip, bu maçların 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

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ALANYASPOR KARŞISINDA OYUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Trabzonspor, dün oynanan Alanyaspor karşılaşmasında yüzde 62 topla oynama oranıyla mücadele ederken ev sahibi ekip yüzde 38'de kaldı. Bordo-mavililer, karşılaşma boyunca 608 pas girişiminde bulunurken bunların 544'ünde başarılı oldu. Alanyaspor ise 364 pasın 296'sını isabetli kullandı. Trabzonspor yüzde 89,5 pas isabet oranına ulaşırken rakibi yüzde 81,3'te kaldı. Bordo-mavili ekip, ikili mücadelelerde de 44'e 36 üstünlük sağladı.

21 ŞUTTA 5 İSABET

Trabzonspor, Alanyaspor karşısında hücumdaki etkinliğiyle de öne çıktı. Bordo-mavili ekip, karşılaşma boyunca 21 şut girişiminde bulunurken bunların 5'inde isabet sağladı. Alanyaspor ise 14 şutunun 2'sini kaleye gönderebildi. Trabzonspor'un 12 şutu isabetsiz sonuçlanırken 4 şutu rakip savunma tarafından engellendi. Bordo-mavililer 2,84 gol beklentisine ulaşırken ev sahibi ekip 2,13 gol beklentisi üretti.

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RAKİP CEZA SAHASINDA 35 KEZ TOPLA BULUŞTU

Trabzonspor, Alanyaspor karşısında rakip ceza sahasında 35 kez topla buluşurken ev sahibi ekip bu alanda 23'te kaldı. Bordo-mavililer, karşılaşmada 18 orta girişiminde bulunurken bunların 7'sinde isabet sağladı. Alanyaspor ise 21 orta girişiminin 9'unda başarılı oldu. Trabzonspor 4 korner kullanırken ev sahibi ekip 5 korner kazandı.

SALAH HÜCUMDA ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'da Muhammed Salah, Alanyaspor karşısında 5 şut girişimiyle takımının en fazla şut çeken oyuncusu oldu. Mısırlı futbolcu, bu şutların 2'sinde isabet sağlarken 1 gol kaydetti. Bordo-mavili ekipte Paul Onuachu 4, Sidny Lopes Cabral ise 3 şut girişiminde bulundu. Ernest Muçi 5 kilit pasla hücum organizasyonlarına katkı sağlarken Salah 3, Cabral ise 2 kilit pas üretti.

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FABINHO PAS TRAFİĞİNDE ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'da Fabinho, Alanyaspor karşısında 68 pas girişiminin 61'inde başarılı olurken yüzde 90'a yakın pas isabet oranıyla oynadı. Bordo-mavili ekipte Stefan Savić 91 pasın 85'ini, Chibuike Nwaiwu ise 91 pasın 82'sini isabetli kullandı. Wagner Pina 59 pasın 56'sında başarılı olurken Muhammed Salah da yüzde 93 pas isabet oranına ulaştı. Bordo-mavililer, takım halinde yüzde 89,5 pas isabetiyle karşılaşmayı tamamladı.

ONUACHU HAVA TOPLARINDA ETKİLİ OLDU

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Alanyaspor karşısında hava topu mücadelelerinde öne çıktı. Karşılaşmada 9 hava topu mücadelesine giren Onuachu, bunların 6'sını kazandı. Bordo-mavili ekip toplamda 11 hava topu mücadelesinde üstünlük sağlarken Alanyaspor 12 hava topu kazandı.

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YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor'un Alanyaspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Sonnokta: Fırtına zirveye göz dikti

Kuzey Ekspres: Buldozer Trabzon

Taka: Pençelerimiz Aslan'ın ensesinde

Günebakış: Trabzon gümbür gümbür

(FOTOĞRAFLI)