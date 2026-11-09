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        Vazelon Manastırı turizme kazandırılıyor

        Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan tarihî Vazelon Manastırı'nın korunması ve geleceğe taşınması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında proje ihalesinin tamamlandığı belirtildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Vazelon Manastırı turizme kazandırılıyor

        Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan tarihî Vazelon Manastırı’nın korunması ve geleceğe taşınması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında proje ihalesinin tamamlandığı belirtildi.

        Konuyla ilgili bilgi veren TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon’un önemli tarihî ve kültürel miraslarından biri olan Vazelon Manastırı için hazırlanan "Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve İnşaat Mühendisliği Projeleri Yapımı Hizmet Alımı İşi" ihalesinin tamamlandığını duyurdu.

        Adil Karaismailoğlu, "Trabzon’umuz, binlerce yıllık tarihi, köklü medeniyet geçmişi ve eşsiz kültürel değerleriyle ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Maçka ilçemizde bulunan Yapım tarihi MS 270 ile MS 317 tarihlerine kadar uzanan Vazelon Manastırı da bu tarihî zenginliğimizin en kıymetli eserlerinden biridir. Tarihî ve kültürel mirasımızın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması bizim en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Bu anlayışla Vazelon Manastırı'nın rölöve, restitüsyon, restorasyon ve inşaat mühendisliği projelerinin hazırlanmasına yönelik ihale sürecini tamamladık. Proje çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Vazelon Manastırı'nın korunmasına ve restorasyonuna yönelik süreçte önemli bir aşama daha geride bırakılmış olacak. Buradaki temel hedefimiz, tarihî yapının özgün kimliğini ve mimari özelliklerini koruyarak bilimsel esaslara uygun bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Trabzon’umuzun sahip olduğu tarihî ve kültürel değerleri korumaya, turizm potansiyelini geliştirmeye ve şehrimizi kültür turizminde daha güçlü bir konuma taşımaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisli olan Vazelon Manastırı, Maçka ilçesi Kiremitli Mahallesi'nde bulunuyor. Manastır, toplam 3 bin 248 metrekarelik alana ve dört kata sahip. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 31 Ocak 2011 tarih ve 3177 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen yapı, bölgenin önemli kültürel miras değerleri arasında yer alıyor.

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