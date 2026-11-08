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        Uzungöl kar yağışıyla görülmeye değer manzaralar sunuyor

        Doğu Karadeniz'de turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında gelen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, kar yağışının ardından beyaza bürünen doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Uzungöl kar yağışıyla görülmeye değer manzaralar sunuyor

        Doğu Karadeniz'de turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında gelen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, kar yağışının ardından beyaza bürünen doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Bölgede aralıklarla etkili olan yağmurun ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

        Kar yağışı sonrasında Uzungöl çevresindeki dağlar, ormanlık alanlar ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

        Göl çevresinde oluşan kar manzarası, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

        Kar yağışıyla Uzungöl ve çevresinde güzel görüntüler oluştu.

        Doğal güzelliğiyle öne çıkan Uzungöl, kışın da görülmeye değer manzarasıyla bölge turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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