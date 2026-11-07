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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Trabzon'da konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ülkenin kurtuluşu, kalkınması, insanının huzur ve refah içerisinde yaşamasını temin etmenin yolu, özü sözü bir, niyeti halis, dirayetli kadroların iş başına gelmesiyle mümkündür." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 17:48 Güncelleme:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Trabzon'da konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ülkenin kurtuluşu, kalkınması, insanının huzur ve refah içerisinde yaşamasını temin etmenin yolu, özü sözü bir, niyeti halis, dirayetli kadroların iş başına gelmesiyle mümkündür." dedi.

        Dervişoğlu, partisince Trabzon'da Atatürk Alanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi, vatandaştan partilerine destek istedi.

        ÇAYKUR'daki işçilerin büyük kısmının yılın 6 ayı çalışabildiğini belirten Dervişoğlu, "Buradan taahhüt ediyorum. İYİ Parti iktidarında işçiler 12 ay boyunca kesintisiz çalışacak ve düzenli maaş alacak. Bu Dervişoğlu sözüdür, İYİ Parti sözüdür." diye konuştu.

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        Dervişoğlu, partisinin iktidara geleceğine inandığını dile getirerek, "Bu ülkeyi bir gün yönetmek bize nasip olacak." ifadelerini kullandı.

        Fındık fiyatlarının düşük olduğunu ve kahverengi kokarcayla mücadelede yetersiz kalındığını savunan Dervişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

        "Karadeniz köylüsü için fındık yalnızca bir üretim süreci değildir. Fındık bizler için aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Dolayısıyla fındık, müstahsil korunmalıdır. Fındık üreticisini koruyarak aslında bizim yaşam şartlarımıza katkı sağlamanın yanında kültürümüzü de korumuş olursunuz. Biz fındığı nereden geldiği belli olmayan kahverengi kokarcaya teslim ettik neredeyse."

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        Dervişoğlu, Doğu Karadeniz'in göç vermeye devam ettiğini anlatarak, "Köylerimizin nüfusu azalıyor. Bir yanda şehir kıyıya sıkışıyor, ilçeler boşalıyor. Diğer yanda da ciddi bir nüfus eksilmesiyle, kaybıyla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle bu kayıp genç nüfusta kendini gösteriyor." dedi.

        Tarımda, sanayide, ticarette bereket ekonomisi istediklerine işaret eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

        "Fındığı yetiştiren kazansın, o kazanç çarşıya girsin, çarşı döndükçe esnaf işini büyütsün istiyoruz. Bu şehrin okuttuğu genç burada iş bulsun istiyoruz. Sermayeyi üretime, bilgiyi teknolojiye, emeği refaha bağlamak dediğimiz şey budur. Trabzon'un imkanı, bunu yapacak gücü ve insanı da var Allah'ın izniyle. Yeter ki yönetenlerin niyeti ve dirayeti olsun. Ülkenin kurtuluşu, kalkınması, insanının huzur ve refah içerisinde yaşamasını temin etmenin yolu, özü sözü bir, niyeti halis, dirayetli kadroların iş başına gelmesiyle mümkündür."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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