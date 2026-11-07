Trabzonspor, Alanya deplasmanına 8 eksikle gitti

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde saat 13.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen taktik antrenmanla hazırlıklarını noktalayan bordomavililer, Alanya'ya 8 eksikle gitti. Cihan Çanak, Aral Şimşir, Tim JabolFolcarelli, Ruslan Malinovskyi, Franculino Dju , Arseniy Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Onuralp Çevikkan ise antrenman eksiği nedeniyle kadroda yer almadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.