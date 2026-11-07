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        İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, Trabzon'da partililerle buluştu

        İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Trabzon'da partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:59 Güncelleme:
        İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, Trabzon'da partililerle buluştu

        İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Trabzon'da partililerle bir araya geldi.

        Kahramanmaraş Caddesi'nde partisince kurulan standı ziyaret eden Çömez, Türkiye'yi adım adım dolaştıklarını söyledi.

        Milletle kucaklaştıklarını belirten Çömez, "Halkımızla hemhal oluyoruz. Onların gündemini, beklentisini, talebini Ankara'nın gündemi yapıyoruz. Gazi meclisimizde milletimizi temsil etmek için İYİ Parti kadroları olarak canla başla gece gündüz mücadele ediyoruz." dedi.

        Çömez, millete umut için yollarda olduklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Milletimizle el ele, gönül gönüle olduğumuzu göstermek için sahadayız ve açıkça ilan ediyoruz. İYİ Parti bu ülkenin son kalesidir. Bu kale, bu ülkenin teminatıdır, güvencesidir, sigortasıdır. 'Bu kalenin burçlarında ben de varım' diyen, yüreğinde Allah korkusu, vatan sevdası, özgürlük ateşi, bayrak tutkusu olan herkesi bayrağımızın altında toplanmaya, bu kalenin burçlarında olmaya ve bu güzel ülkeyi aydınlık yarınlara taşımaya davet ediyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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