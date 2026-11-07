ASIRLIK MEKTEPLER - Trabzon'daki 102 yıllık okul öğrencileri iş hayatına hazırlıyor
DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da Cumhuriyet döneminde eğitim hayatına başlayan Şehit Ünal Bıçakçı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 102 yıldır yetiştirdiği öğrencilerle ticaret hayatına katkı sağlıyor.
Giriş: 07.11.2026 - 11:05 Güncelleme:
DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da Cumhuriyet döneminde eğitim hayatına başlayan Şehit Ünal Bıçakçı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 102 yıldır yetiştirdiği öğrencilerle ticaret hayatına katkı sağlıyor.
Anadolu Ajansının
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ