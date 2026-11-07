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        Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Alanya Oba Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de 5 maçını da kazanan bordo-mavililer, galibiyet serisini Alanya'da da sürdürerek zirve yarışı yolunda yara almak istemiyor.

        Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Batagov, Malinovskyi, Cihan Çanak, Dju, Aral Şimşir, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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