Fenerbahçe takım otobüsüne saldırıya ilişkin 5 şüpheli hakkındaki iddianame tamamlandı

Fenerbahçe takım otobüsüne Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse yönelik 4 Nisan 2015'te gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni deliller ışığında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve dosya kapsamındaki diğer bulguların birlikte değerlendirilerek 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"İddianamede, şüphelilerden bazılarının takım otobüsünün güzergahını takip ederek gelişini haber verdikleri, diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıkları değerlendirilmiştir. Saldırıda otobüs şoförü hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmış, otobüste bulunan futbolcular ve teknik heyet mensupları saldırıdan etkilenmiş, otobüs şoförünün yaralanması nedeniyle kaza tehlikesi atlatan otobüste maddi hasar meydana gelmiştir. Şüphelilerin, otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarını iştirak halinde işledikleri değerlendirilerek Türk Ceza Kanunu'nun 37. maddesi delaletiyle 82/1-a, 35, 44/1 ve 151/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talep edilmiştir."