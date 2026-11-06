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        Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:36 Güncelleme:
        Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

        Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başlarken, ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

        Bordomavililer, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya hareket edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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