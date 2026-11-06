Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başlarken, ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Bordomavililer, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya hareket edecek.
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