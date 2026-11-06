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        Of'ta okul yöneticileri toplantıda bir araya geldi

        Trabzon'un Of ilçesinde okul yöneticilerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Of'ta okul yöneticileri toplantıda bir araya geldi

        Trabzon'un Of ilçesinde okul yöneticilerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu başkanlığında müdürlük binasındaki salonda düzenlenen toplantıda, Şube Müdürleri Canan Çolak Seymen, Orhan Topal, okul ve kurum müdürleri yer aldı.

        Kabahasanoğlu, ortak sınavların yaklaştığını belirterek, "Bu konuda gerekli hassasiyeti ve çalışmayı koordineli bir şekilde yaparak süreci en iyi şekilde tamamlayalım." dedi.

        Okullarda rehberlik faaliyetleri ve alınacak tedbirlerin önemine işaret eden Kabahasanoğlu, "Acil durum, tahliye ve afet farkındalığı çalışmalarında gerekli çalışmaları ivedilikle yerine getirelim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

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