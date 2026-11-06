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        Thomas Reis: "Yeni bir seri başlatacağız"

        Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, alınan mağlubiyetin kendileri adına önlenebilir olduğunu belirterek, "Bu ilk yenilgimiz. Bundan güç alacağız, analizimizi yapacağız ve yeni bir seri başlatacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Thomas Reis: "Yeni bir seri başlatacağız"

        Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, alınan mağlubiyetin kendileri adına önlenebilir olduğunu belirterek, "Bu ilk yenilgimiz. Bundan güç alacağız, analizimizi yapacağız ve yeni bir seri başlatacağız" dedi.

        UEFA Konferans Ligi 3. haftasında sahasında Bundesliga ekiplerinden Freiburg’a 10 mağlup olan Trabzonspor’un Teknik Direktörü Thomas Reis, bordomavili takımın başında ilk yenilgisini aldı. Karşılaşma sonrası kendine ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alman çalıştırıcı, maçın başında istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını belirterek, "Çok acı ve 90 dakikanın geneline bakıldığında gereksiz bir mağlubiyet. Bir kez daha maça iyi giremedik. İlk dakikalar yeterince iyi değildi ve bunun gelecekte kesinlikle daha iyi olması gerekiyor. Kendi hatamızla yaptığımız bir kornerden gol yedik" diye konuştu.

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        "İkinci yarıda oyunu lehimize çevirdik"

        İkinci yarıda daha iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Reis, "İkinci yarıda oyunu tamamen lehimize çevirdik. Yüzde yüzlük bir gol şansımız vardı ancak maalesef değerlendiremedik. Sonuçta bu ilk yenilgimiz. Önlenebilirdi. Ama bundan güç alacağız, analizimizi yapacağız ve yeni bir seri başlatacağız" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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