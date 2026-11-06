Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile 8 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile 8 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında dün oynanan Freiburg maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.