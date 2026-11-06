Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Çin'deki üniversite 5 yıllık işbirliğine imza attı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Çin'in Nanjing Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi (NUAA) arasında, uluslararası işbirliği anlaşması ve uçak motorlarına yönelik ileri imalat teknolojileri alanında ortak laboratuvar kurulmasına ilişkin iki protokol imzalandı.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, NUAA Rektörü Prof. Bin Jiang, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı makamında ziyaret etti.

Çuvalcı ve Jiang arasında imzalanan protokoller kapsamında, Uçak Motorları İçin İleri İmalat Uluslararası Ortak Laboratuvarı kurulacak. Böylece, laboratuvarda iki üniversitenin öğrenci yetiştirmesi ve bilimsel araştırma alanlarında sürdürdüğü işbirliğini ortak bir araştırma altyapısıyla geliştirmesi amaçlanıyor.

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Beş yıllık faaliyet planı, ortak araştırma projelerinin yanı sıra lisansüstü öğrenci ve araştırmacı değişimini, doktora tezlerinde ortak danışmanlık ve araştırma sonuçlarının sanayiye aktarılmasına yönelik çalışmaları kapsıyor.

İşbirliğinin ilk yılında, NUAA Minggugong Kampüsü'ndeki Makine ve Elektrik Mühendisliği Fakültesi binasında laboratuvar alanının hazırlanması ve temel ekipmanın temin edilmesi, ikinci yıl ise her üniversiteden 2 ya da 3 lisansüstü öğrencinin değişim programına katılması planlanıyor.

İki yılda bir düzenlenmesi planlanan Uluslararası İleri ve Sürdürülebilir İmalat Sempozyumunda ise laboratuvar araştırma sonuçları paylaşılacak ve sanayi kuruluşları ile işbirliği olanakları ele alınacak.

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Beş yıllık dönemin sonunda hazırlanacak raporda, ortak yayınlar, geliştirilen teknolojilerin doğrulama sonuçları ve öğrenci ile akademisyen değişimine ilişkin veriler bir araya getirilecek.

Anlaşmaya göre, NUAA'dan Prof. Wenfeng Ding laboratuvar direktörü ve bilimsel danışman, Doç. Ning Qian ise direktör yardımcısı ve koordinatör, KTÜ'den ise Prof. Dr. Gençağa Pürçek bilimsel danışman ve koordinatör, Prof. Dr. Yasin Alemdağ ise bilimsel danışman olarak görev alacak.