Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Konferans Ligi’nde oynanan Freiburg maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

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