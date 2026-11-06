Trabzon Kahire'de tanıtıldı

Trabzon’un uluslararası alanda tanıtılması, turizm ve ticaret potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Trabzon Tanıtım Resepsiyonu’na katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kentin tarihi, kültürel, doğal, gastronomik ve sportif değerlerine vurgu yaparak tüm Mısırlıları Trabzon’a davet etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) paydaşlığında, Trabzon’un turizm potansiyelini, ticari ve kültürel zenginliklerini uluslararası alanda tanıtmak amacıyla Mısır’ın başkenti Kahire’de Trabzon Tanıtım Resepsiyonu düzenlendi. "Trabzon Kahire’yle Buluşuyor" mottosuyla Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen programa Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, TTB Başkanı Eyyüp Ergan, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz, ilçe belediye başkanları, turizm sektörü temsilcileri, seyahat acentelerinin yetkilileri ve Mısır'dan çok sayıda davetli katıldı. Trabzon’un her yönüyle tanıtıldığı video gösterimiyle başlayan etkinlikte konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’un sahip olduğu değerleri uluslararası alanda daha güçlü şekilde tanıtmanın önemine dikkat çekti.

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Başkan Genç, Kahire’nin köklü tarihi ve zengin kültürüyle dünyanın en özel şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Medeniyetlerin beşiği, köklü tarihi ve zengin kültürüyle dünyanın en özel şehirlerinden biri olan Kahire’de böylesine güzel bir vesileyle sizlerle buluşmak bizim için çok büyük bir mutluluk ve anlam ifade ediyor. Şunu açıkça belirtmek istiyorum: Burada kendimi asla yabancı hissetmiyorum. Çünkü Mısır, bizim gönlümüzde 'Ümmü’dDünya', yani 'Dünyanın Anası' olarak yer eden bir ülkedir. Mısır’ın adını her zaman saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle anarız. Biz bugün burada sadece Trabzon’umuzu tanıtmak için bulunmuyoruz. Elbette tanıtım bunun önemli bir parçası. Ancak aynı zamanda Türkiye ile Mısır arasında her geçen gün gelişen dostluk ve iş birliğinin şehirlerimiz, insanlarımız ve turizm sektörlerimiz arasında da daha güçlü bir şekilde karşılık bulmasına katkı sağlamak istiyoruz. Bu dostluğun arkasında güçlü bir siyasi irade de bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah esSisi’nin ortaya koyduğu güçlü irade, iki ülke arasında gelişen yeni iş birliği zemini açısından bizler için çok önemli bir fırsattır. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi yalnızca Türkiye ve Mısır’a değil, bölgemize de önemli katkılar sağlayacaktır. Bizler, bu ilişkilerin ticaretten yatırıma, turizmden kültüre kadar her alanda daha ileriye taşınması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

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"Salah, Trabzon ile Kahire arasında güçlü bir köprü olacak"

Başkan Genç, Türkiye ile Mısır arasındaki güçlü siyasi iradenin şehirler arasındaki ilişkilere de yansımasını arzu ettiklerini ifade ederek, "Yerel yönetimler olarak da bu güçlü iradenin şehirlerimiz arasında karşılık bulmasını arzu ediyoruz. Trabzon da tıpkı Kahire gibi medeniyetlerin gelip geçtiği, iz bıraktığı kadim bir şehirdir. Kültürüyle, sanatıyla, yeşiliyle ve mavisiyle Karadeniz’in kıyısında bir inci gerdanlık gibi öne çıkan eşsiz bir şehirdir. Ormanları, büyük akarsuları, yaylaları, eşsiz doğal güzellikleriyle Trabzon insanın merak edip görmek isteyeceği bir şehirdir. Kendine özgü gastronomisi ve zengin mutfağıyla da öne çıkmaktadır. Trabzon aynı zamanda bir spor şehri ve özellikle bir futbol şehridir. Şampiyonluk kupalarıyla taçlanmış, gurur duyduğumuz bir müzesi ve büyük bir futbol kültürü vardır. Trabzonspor, son yıllarda dünyanın gelmiş geçmiş en önemli yıldızlarından biri olan, Mısır’ın yetiştirdiği büyük futbolcu Muhammed Salah’ı kadrosuna kattı. Bize göre Muhammed Salah, tüm dünyanın ve bütün spor otoritelerinin kabul ettiği çok büyük bir futbol yıldızıdır. Ancak futbolculuğundan çok daha öte, onu kıymetli kılan özellikleri vardır. Muhammed Salah aynı zamanda çok büyük bir karakterdir. Özellikle zor zamanlarda insanlığın vicdanına, insanlık adına hitap eden bir kişiliğe sahiptir. Bu nedenle biz de onu çok seviyoruz ve kendisine büyük saygı duyuyoruz. Muhammed Salah’ın Trabzonspor’umuzu inşallah şampiyonluklara taşıyacak olmasının heyecanını bir taraftan yaşarken, diğer taraftan bu büyük yıldızımız vesilesiyle Trabzon ile Kahire arasındaki ilişkileri de her alanda geliştirmek istiyoruz. Sadece turizmde değil; ticarette, kültürde, sanatta ve karşılıklı iş birliklerinin bütün alanlarında ilişkilerimizi daha da ileriye taşımayı arzu ediyoruz. Aslında biz Akdeniz’in iki güçlü ve iki kardeş ülkesiyiz. Tarihten gelen bağlarımız ve mevcut ilişkilerimiz zaten güçlü bir dayanışmayı bizlere gerekli kılıyor. Şimdi Muhammed Salah vesilesiyle bu ilişkileri biraz daha yukarıya taşımak istiyoruz. Salah’ın Trabzonspor’a transferinin, Trabzonspor’umuzu şampiyonluklara taşımasının yanı sıra Trabzon ile Kahire arasında güçlü iş birliklerinin gelişmesine, aynı zamanda Türkiye ile Mısır arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

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"Mısırlı dostlarımızı Trabzon'a bekliyoruz"

Başkan Genç, Trabzon’dan 158 kişilik bir heyetle Kahire’ye geldiklerini belirterek, "Kıymetli Büyükelçimizin katkılarıyla çok verimli ve çok güzel B2B toplantıları gerçekleştirdik. Özetle ifade etmek istiyorum ki; hem dünkü toplantıda Mısırlı kardeşlerimizin ticaret ve turizm temsilcilerimize gösterdiği ilgi hem de bugün bu buluşmaya gösterdiğiniz yoğun katılım ve destek, iki ülke ve iki şehir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından bizleri hem çok mutlu etmiş hem de geleceğe dair umutlandırmıştır. Bugün sizlere sunduğumuz Trabzon’un bütün güzellikleriyle, seçkin topluluk başta olmak üzere değerli iş insanlarımızı, turizm, kültür ve sanat temsilcilerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve Mısırlı dostlarımızı Trabzon’a davet ediyoruz. Nasıl biz bugün bir kafile halinde Kahire’ye geldiysek, sizlerin de aynı şekilde bir kafile halinde Trabzon’da misafirimiz olmanızı özellikle arzu ediyor ve sizleri Trabzon’a davet ediyorum. İnşallah sizleri Trabzon’da ağırlayarak iki ülke arasındaki dostluğun ve iş birliğinin daha da güçlenmesine hep birlikte katkı sağlarız. Çünkü bugün yeryüzünün güçlü bir Türkiye’ye ve güçlü bir Mısır’a ihtiyacı olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

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"Bu buluşmalar ilişkilerimizi güçlendirecek"

Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Türkiye ile Mısır arasındaki tarihi ve kültürel bağların oldukça güçlü olduğunu vurgulayarak, "Ancak özellikle turizm ve ticaret alanlarında iş birliğimizi arzu ettiğimiz seviyeye taşımamız gerekiyor. Kahire’de gerçekleştirdiğimiz toplantılarda gördüğümüz yoğun ilgi ve iş birliği iradesi bizleri son derece memnun etti. Trabzon; tarihi, doğal güzellikleri, gastronomisi ve spor kültürüyle Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri. Yılda yaklaşık 1,5 milyon turist ağırlayan Trabzon’da Mısırlı misafirlerimizin sayısının da artmasını arzu ediyoruz. Bu tür buluşmaların iki ülke ve iki şehir arasındaki turizm, ticaret ve kültürel iş birliklerini daha da güçlendireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Trabzon, Türkiye'nin benzersiz şehirlerinden biridir"

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Trabzon’un Türkiye’nin kendine özgü ve önemli şehirlerinden biri olduğunu kaydederek, "Trabzon, Türkiye’de benzersiz bir şehirdir, her şeyden önce insanlarıyla ön plandadır. Trabzon halkı girişimcidir, çalışkandır, cesurdur ve Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli iş girişimlerinde bulunmalarıyla tanınırlar. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu buluşmanın, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin yanı sıra Trabzon ile Mısır arasındaki turizm, ticaret ve kültürel bağların daha da güçlenmesine vesile olacağına inanıyorum. Trabzon’un sahip olduğu zenginliklerin Mısırlı dostlarımızla daha yakından buluşması ve karşılıklı iş birliklerinin geliştirilmesi açısından bu etkinliği son derece kıymetli buluyorum" diye konuştu. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna ise, "Türkiye, Trabzon'dan gelen seyahat acentelerimizle, otellerimizle birlikte son yılların en verimli, en kalabalık B2B görüşmesini gerçekleştirdik" dedi.

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Horon ve yöresel lezzetler büyük beğeni topladı

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen horon gösterisi, programa renkli anlar kattı. Karadeniz kültürünün coşkusunu yansıtan horonun ardından, Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden kuymak başta olmak üzere Trabzon mutfağının yöresel tatları davetlilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar, Trabzon’un zengin gastronomi kültürünü yansıtan birbirinden özel lezzetleri tatma fırsatı buldu.