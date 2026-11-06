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        Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında iddianame hazırlandı

        TRABZON'da 11 yıl önce Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Yeni deliller doğrultusunda hazırlanan iddianamede 5 şüpheli hakkında, otobüste bulunan 39 kişiye karşı 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme' suçlarından ceza talep edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 20:43 Güncelleme:
        Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında iddianame hazırlandı

        TRABZON’da 11 yıl önce Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Yeni deliller doğrultusunda hazırlanan iddianamede 5 şüpheli hakkında, otobüste bulunan 39 kişiye karşı 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme' suçlarından ceza talep edildi.

        Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında Rize’de oynanan maçın ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse, 4 Nisan 2015’te Trabzon Havalimanı’na giderken Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi’ndeki viyadük girişinde av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran yaralandı. Olayın ardından Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller, HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve dosyadaki diğer bulgular değerlendirildi. İddianamede, şüphelilerden bazılarının takım otobüsünün güzergahını takip ederek gelişini haber verdikleri, diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıklarının değerlendirildiği kaydedildi. Saldırıda otobüs şoförünün hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, otobüste bulunan futbolcular ve teknik heyet mensuplarının saldırıdan etkilendiği, otobüste maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

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        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye karşı 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve otobüs sahibi yönünden 'mala zarar verme' suçlarını işlediklerinin değerlendirildiği, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılmalarının talep edildiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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