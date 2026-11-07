Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Grip oldum diyerek rahatlamayın"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, son dönemde poliklinik ve acil servislere viral enfeksiyon şikayetleriyle başvuran hastaların arttığını belirterek, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Özlü, her viral enfeksiyonun grip olmadığını vurgulayarak, "Ben grip oldum, geçirdim diyerek rahatlamamak lazım" dedi.

Medical Park Karadeniz Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, son dönemde farklı viral enfeksiyonların görüldüğünü, hastaların çoğunlukla birbirlerinden virüs kaptıklarını belirtti. Özellikle ileri yaştaki, diyabet, KOAH ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkları bulunan kişilerde viral enfeksiyonların daha ağır seyredebildiğine dikkati çeken Özlü, "Şu aralar oldukça yoğun poliklinik ve acil hastalarımız oluyor. Genelde hep birbirinden hastalığı alıyorlar. Komşundan veya çocuk okuldan getirdi gibi hikayeler var. Çok olay oluşan viral enfeksiyonlar olabiliyor. Hafif boğaz ağrısı bazen hafif üşeme, titreme ateş yapabiliyor. Halsizlik, kırgınlık, öksürük bazen de özellikle önceden alerjik durum varsa göğsüme indi diyor. Nefes darlığı, hırıltılı solunum olabiliyor. Yaşlı hastalarda diyabet, koah, böbrek yetmezliği gibi knonik bir hastalığı varsa o zaman zatürreye dönüşerek gelişebiliyor. Bu ara bu hastalarımızdan oldu. Gribal bir enfeksiyon yanında kronik hastalığın alevlenmesi şeklinde vakalar görebiliyoruz. Onun için yaşlılarımız ve kronik hastalığı olanların dikkat etmesi gerekiyor. Bu salgınlardan kendilerini korumaları gerekiyor. En iyi yapılabilecek olan şey hasta olduğunu bildiğimiz kişilerden kendimizi korumamız lazım. Bu hastalığı bulaştıran genellikle en sevdiklerimiz oluyor. Torunlarımız, evlatlarımız, komşularımız, kardeşlerimiz gibi kişilerden bulaşabiliyor dolayısıyla korunmak o kadar da kolay değil. Ama ateşe var, öksürüyor gibi şikayetleri biliyorsanız o kişiyle mesafeyi korumak lazım. Aynı kapalı ortamda mümkün olduğu kadar kalmamak lazım" şeklinde konuştu.

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"Her viral enfeksiyon grip değil"

"Risk grubu kişilerin aşısını yaptırmış olması gerekir" diyen Özlü, "Yaptırmadıysalar halen yaptırabilirler. Genel bağışıklık sistemimizi güçlendirecek yeterli ve kaliteli bir uyku uyumak çok önemli. Dengeli ve sağlık beslenmek, bol su ve sıvı gıdalar almak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar stresten uzak durmak, kronik hastalığınız varsa bunun takibini, tedavisi aksatmamak önemli. Hasta; ben grip geçirdim diyor ama aslında rinovirüs ya da korona virüsler olabiliyor. Dolayısıyla grip henüz daha tam Türkiye'de salgın şeklinde karşımıza çıkmış değil. Bundan sonra önümüzdeki dönemde grip salgınları da olacak. Bunlar viral salgın ama şuanda bizim rastladığımız çok influenza değil. Artık dolaşan çok virüs var. Ben grip oldum geçirdim diyerek rahatlamamak lazım" ifadelerini kullandı.