Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Grip oldum diyerek rahatlamayın"

        Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Grip oldum diyerek rahatlamayın"

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, son dönemde poliklinik ve acil servislere viral enfeksiyon şikayetleriyle başvuran hastaların arttığını belirterek, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Özlü, her viral enfeksiyonun grip olmadığını vurgulayarak, "Ben grip oldum, geçirdim diyerek rahatlamamak lazım" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Grip oldum diyerek rahatlamayın"

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, son dönemde poliklinik ve acil servislere viral enfeksiyon şikayetleriyle başvuran hastaların arttığını belirterek, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Özlü, her viral enfeksiyonun grip olmadığını vurgulayarak, "Ben grip oldum, geçirdim diyerek rahatlamamak lazım" dedi.

        Medical Park Karadeniz Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, son dönemde farklı viral enfeksiyonların görüldüğünü, hastaların çoğunlukla birbirlerinden virüs kaptıklarını belirtti. Özellikle ileri yaştaki, diyabet, KOAH ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkları bulunan kişilerde viral enfeksiyonların daha ağır seyredebildiğine dikkati çeken Özlü, "Şu aralar oldukça yoğun poliklinik ve acil hastalarımız oluyor. Genelde hep birbirinden hastalığı alıyorlar. Komşundan veya çocuk okuldan getirdi gibi hikayeler var. Çok olay oluşan viral enfeksiyonlar olabiliyor. Hafif boğaz ağrısı bazen hafif üşeme, titreme ateş yapabiliyor. Halsizlik, kırgınlık, öksürük bazen de özellikle önceden alerjik durum varsa göğsüme indi diyor. Nefes darlığı, hırıltılı solunum olabiliyor. Yaşlı hastalarda diyabet, koah, böbrek yetmezliği gibi knonik bir hastalığı varsa o zaman zatürreye dönüşerek gelişebiliyor. Bu ara bu hastalarımızdan oldu. Gribal bir enfeksiyon yanında kronik hastalığın alevlenmesi şeklinde vakalar görebiliyoruz. Onun için yaşlılarımız ve kronik hastalığı olanların dikkat etmesi gerekiyor. Bu salgınlardan kendilerini korumaları gerekiyor. En iyi yapılabilecek olan şey hasta olduğunu bildiğimiz kişilerden kendimizi korumamız lazım. Bu hastalığı bulaştıran genellikle en sevdiklerimiz oluyor. Torunlarımız, evlatlarımız, komşularımız, kardeşlerimiz gibi kişilerden bulaşabiliyor dolayısıyla korunmak o kadar da kolay değil. Ama ateşe var, öksürüyor gibi şikayetleri biliyorsanız o kişiyle mesafeyi korumak lazım. Aynı kapalı ortamda mümkün olduğu kadar kalmamak lazım" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "Her viral enfeksiyon grip değil"

        "Risk grubu kişilerin aşısını yaptırmış olması gerekir" diyen Özlü, "Yaptırmadıysalar halen yaptırabilirler. Genel bağışıklık sistemimizi güçlendirecek yeterli ve kaliteli bir uyku uyumak çok önemli. Dengeli ve sağlık beslenmek, bol su ve sıvı gıdalar almak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar stresten uzak durmak, kronik hastalığınız varsa bunun takibini, tedavisi aksatmamak önemli. Hasta; ben grip geçirdim diyor ama aslında rinovirüs ya da korona virüsler olabiliyor. Dolayısıyla grip henüz daha tam Türkiye'de salgın şeklinde karşımıza çıkmış değil. Bundan sonra önümüzdeki dönemde grip salgınları da olacak. Bunlar viral salgın ama şuanda bizim rastladığımız çok influenza değil. Artık dolaşan çok virüs var. Ben grip oldum geçirdim diyerek rahatlamamak lazım" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Trabzon Kahire'de tanıtıldı
        Trabzon Kahire'de tanıtıldı
        Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Fenerbahçe takım otobüsüne saldırıya ilişkin 5 şüpheli hakkındaki iddianame...
        Fenerbahçe takım otobüsüne saldırıya ilişkin 5 şüpheli hakkındaki iddianame...
        Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında 5 şüpheli hakkında iddianame h...
        Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında 5 şüpheli hakkında iddianame h...
        Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı