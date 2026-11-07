Trabzonspor ile Alanyaspor 21'inci randevuda Bordo-mavililer, Alanyaspor deplasmanında kötü seriye son vermek istiyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibiyle oynadığı son 4 deplasman maçında galibiyet elde edemedi. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 20 karşılaşmada ise Alanyaspor'un 8, bordomavililerin 6 galibiyeti bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 18.30'da başlayacak mücadelede bordomavililer, rakibini mağlup ederek hem puan hanesine katkı sağlamayı hem de Alanya'daki galibiyet hasretini sonlandırmayı amaçlıyor.

21. randevu

Trabzonspor ile Alanyaspor, Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 20 müsabakada Akdeniz temsilcisi 8 galibiyet alırken, Karadeniz ekibi 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Alanyaspor 34 gol kaydederken, Trabzonspor rakip fileleri 29 kez havalandırdı.

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Alanya'da ev sahibi üstün

İki takım arasında Alanya'da oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Alanyaspor bu maçların 5'ini kazanırken, Trabzonspor 2 galibiyet elde etti. 3 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu karşılaşmalarda Akdeniz temsilcisi 19, bordomavililer ise 12 gol attı.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmaların ikisi de 11'lik eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor, Alanya'da 4 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanındaki son galibiyetini 20212022 sezonunda 40'lık skorla aldı. Bu karşılaşmanın ardından oynanan 4 mücadelede galibiyet yüzü göremeyen bordomavililer, 20222023 sezonunda 50, 20232024 sezonunda 31, 20242025 sezonunda ise 21 mağlup oldu. Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşma da 11 beraberlikle sonuçlandı.

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Karadeniz temsilcisi, bu sezon Alanyaspor karşısında kazanarak deplasmandaki kötü serisini sonlandırmayı hedefliyor.