Trabzonspor ile Alanyaspor 21. randevuda

İki takım arasında Alanya'da oynanan karşılaşmalarda da Corendon Alanyaspor, üstünlük sağlayan taraf oldu.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 20 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 6 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.

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