Trabzonspor ile Alanyaspor 21. randevuda
SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.
SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 20 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 6 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 34 gol atarken, bordo-mavililer ise 29 gol kaydetti.
- Alanya'da da ev sahibi takım üstün
İki takım arasında Alanya'da oynanan karşılaşmalarda da Corendon Alanyaspor, üstünlük sağlayan taraf oldu.
Akdeniz temsilcisi, sahasında oynadığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor, bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.
- Trabzonspor, son 4 deplasman maçında kazanamadı
Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor karşısında son 4 karşılaşmadan 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrılırken galibiyet elde edemedi.
Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 5-0, 2023-2024'te 3-1, 2024-2025'te ise 2-1'lik mağlubiyetler yaşarken geçen sezon 1-1'lik beraberlik aldı.
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor deplasmanında son galibiyetini şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 4-0'lık skorla elde etmişti.
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