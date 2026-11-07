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        Trabzonspor, Alanya'ya gitti

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 11'inci hafta maçında yarın karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra Alanya'ya gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Trabzonspor, Alanya'ya gitti

        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 11’inci hafta maçında yarın karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra Alanya’ya gitti.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 11’inci haftasında yarın saat 18.30’da deplasmanda Corendon Alanyaspor’un konuğu olacak. Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını bugün saat 12.30’da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı. Trabzonspor antrenmanın ardından saat 16.00’da THY’ye ait özel uçakla Alanya’ya gitti.

        KADRODA 8 EKSİK

        Bordo mavili takımda sakatlıkları sebebiyle tedavileri devam eden Onuralp Çevikkan, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak, Aral Şimşir ve Franculino Jo kafilede yer almadı.

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        Trabzonspor’un 20 kişiden oluşan Corendon Alanyaspor maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:

        “Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Fabinho, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Mohamed Salah, Noah Saviolo, Umut Nayir, Ali Habeşoğlu ve Paul Onuachu.”

        (FOTOĞRAFLI)

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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