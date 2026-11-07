Trabzonspor, Alanya'ya gitti

Bordo mavili takımda sakatlıkları sebebiyle tedavileri devam eden Onuralp Çevikkan, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak, Aral Şimşir ve Franculino Jo kafilede yer almadı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 11’inci haftasında yarın saat 18.30’da deplasmanda Corendon Alanyaspor’un konuğu olacak. Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını bugün saat 12.30’da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı. Trabzonspor antrenmanın ardından saat 16.00’da THY’ye ait özel uçakla Alanya’ya gitti.

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