Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı iddianamesinin detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe takım otobüsüne Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik 5 şüpheli hakkında düzenlenen iddianamede, saldırının rastgele gerçekleştirilemeyeceği, eylemin önceden planlanarak yapıldığı belirtildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 Nisan 2015'te Rize deplasmanı dönüşü Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse Sürmene Viyadüğü mevkisinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kısa süre önce tamamlandı ve şüpheliler Yusuf Ö, Hakan H, Emiral A, Özgür E. ve Özden R.K. hakkında hazırlanan 26 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu.

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İddianamede, şüphelilerin saldırı saatine odaklı görüşme yoğunluğunun incelendiği, olay günü gerçekleşen 72 görüşmenin saatlik dağılımına göre, saldırının gerçekleştiği 22.18'de yapılan 20 görüşmeyle günün en yüksek seviyesine ulaştığı ve tüm şüphelilerin bu iletişim trafiğinde aktif olduğu bilgisi yer aldı.

İddianamede, Fenerbahçeli futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan otobüse yönelik saldırının rastgele gerçekleştirilemeyeceği, eylemin önceden tasarlanarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Seyir halindeki otobüsün şoförünün vurulabilmesi için otobüsün planlanan olay yerine yaklaştığının önceden haber verilmesi gerektiğine işaret edilen iddianamede, Rize-Trabzon yolunun sahil yolu olması, sağ tarafının deniz, sol tarafının ise genellikle ormanlık araziyle çevrili bulunması ve otobüsün geçtiği sağ şeridin ormanlık alana uzaklığı dikkate alındığında, tüfeğin etkili mesafesinde atış yapılabilmesi için olay yerinin ve atış yapılacak alanın önceden belirlenmesi gerektiği bilgisine yer verildi.

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Şüpheliler Hakan H, Emiral A. ve Özgür E'nin, otobüsün Of ilçesine giriş ve çıkışını takip ederek keşif ve gözcülük faaliyeti yürüttükleri, olay yerinde bulunan Yusuf Ö. ve Özden R.K. ile HTS kayıtlarına yansıyan görüşmeler gerçekleştirerek, otobüsün olay yerine doğru ilerlediğine ilişkin bilgi aktardıkları ifade edildi.

Hakan H. ve Özgür E'nin ilk ifadelerinde otobüsü yolda kalabalık görünce öğrendiklerini söylemelerine rağmen HTS kayıtları, baz bilgileri ve diğer ifadelerin bu beyanlarla çeliştiği anlatılan iddianamede, şüphelilerin açıklamalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

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İddianamede, olay yerine yaklaşık 130 metre mesafedeki Devran Deresi içerisinde çift namlulu Superpoze 12 kalibre av tüfeği ele geçirildiği belirtilerek, tüfeğin namlusunda iki adet patlamış 12 kalibre kartuş bulunduğu dile getirildi.

Olay yerindeki patika içerisinde tespit edilen ayakkabı izinin, Yusuf Ö'nün ikametinin bulunduğu güzergahla uyumlu olduğu vurgulanan iddianamede, otobüs şoförünün doğrudan kafa bölgesinin hedef alındığı, damak kemiği ile burun septumunun aşağısından tüfek saçmalarına ait nüvelerin çıkarıldığı ifade edildi.

İddianamede, şüphelilerin birlikte suç işleme iradesiyle gerçekleştirdikleri tek bir fiil kapsamında, otobüs sahibi dışındaki 39 müştekiye karşı ayrı ayrı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", İsmail Kopuz'a karşı ise "mala zarar verme" suçlarını işledikleri belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesinde düzenlenen farklı neviden fikri içtima hükümleri kapsamında, tek bir fiille birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan şüphelilerin en ağır cezayı gerektiren "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları gerektiği bilgisi yer aldı.

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İddianamede, şüphelilerin suçları işlediklerine ilişkin deliller arasında, HTS analiz raporları, görüşme esnasında bulundukları konumlara ilişkin baz bilgileri, birbirleriyle ve dosyada mevcut baz kayıtlarıyla çelişen beyanları, olay yeri inceleme raporları, uzmanlık raporları, Adli Tıp Kurumu raporu, CD izleme, çözümleme ve değerlendirme tutanağı, delil tespit tutanağı, olay yeri krokisi ve tüm dosya kapsamının bulunduğuna işaret edildi.