Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Fenerbahçe otobüsüne saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

        Fenerbahçe otobüsüne saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

        TRABZON'un Sürmene ilçesinde 2015'te Fenerbahçe Futbol Takımı'nı taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma, 11 yıl sonra HTS ve baz istasyonu kayıtları, ayak izi ve kriminal bulgularla derinleştirildi. Saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 5 kişi hakkında otobüste bulunan 39 kişiye karşı 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza talep edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Fenerbahçe otobüsüne saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

        TRABZON'un Sürmene ilçesinde 2015'te Fenerbahçe Futbol Takımı'nı taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma, 11 yıl sonra HTS ve baz istasyonu kayıtları, ayak izi ve kriminal bulgularla derinleştirildi. Saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 5 kişi hakkında otobüste bulunan 39 kişiye karşı 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza talep edildi.

        Çaykur Rizespor deplasmanından dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan 53 DE 618 plakalı otobüse, 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi viyadük mevkisinde av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran ağır yaralanırken, futbolcular ve teknik heyet büyük tehlike atlattı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 2020 yılında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. 2026 yılında elde edilen yeni deliller doğrultusunda takipsizlik kararı kaldırıldı ve soruşturma derinleştirildi. İddianamede şüphelilerin eylemi birlikte ve önceden planlayarak gerçekleştirdikleri değerlendirilirken, 12 klasörden oluşan delil dosyasıyla birlikte olayla ilgili mahkeme süreci başladı.

        REKLAM

        Olay gecesine ait dijital verileri ayrıntılı şekilde inceleyen savcılık, şüpheliler Yusuf Ö., Hakan H., Emiral A., Özgür E. ve Özden R. K.'nin iletişim trafiğinin saldırı saatinde (22.18) zirve yaptığını belirledi. Olay günü evinde olduğunu savunan Yusuf Ö.'nün, saldırı anında takım otobüsüyle aynı konumdaki baz istasyonlarından yoğun şekilde sinyal aldığı ve olay yerine giden patikada ayak izinin bulunduğu tespit edildi.

        'EVDEYDİM' SAVUNMASI BAZ KAYITLARIYLA ÇELİŞTİ

        İddianamede, şüpheli Yusuf Ö.'ün olay akşamı evinde bulunduğu yönündeki savunmasının baz istasyonu kayıtlarıyla örtüşmediği kaydedildi. BTK'dan alınan 54 farklı baz istasyonuna ait verilerin incelenmesi sonucunda, Yusuf Ö.'ün saldırıdan önce takım otobüsündeki futbolcu ve teknik ekip personelinin de sinyal aldığı Sürmene Yemişli Mahallesi'ndeki baz istasyonundan sinyal verdiği belirlendi. Ayrıca olay yerindeki patikada bulunan ayakkabı izinin, şüphelinin ikametinin bulunduğu güzergahla uyumlu olduğu tespit edildi.

        REKLAM

        SALDIRININ ÖNCEDEN PLANLANDIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

        İddianamede, Fenerbahçe futbolcuları ve teknik heyetini taşıyan otobüse yönelik saldırının rastgele gerçekleştirilemeyeceği, eylemin önceden planlanarak tasarlama kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Şüphelilerden Hakan H., Emiral A. ve Özgür E.'nin takım otobüsünün geçişini takip edip gözcülük yaptığı, olay yerindeki Yusuf Ö. ve Özden R. K.'ye bilgi aktardığı belirtildi. Olay yerine 130 metre mesafedeki Devran Deresi'nde, saldırıda kullanılan 'Superpoze' 12 kalibre av tüfeği ele geçirildi. Yapılan kriminal incelemede, iri saçma taneleri (şevrotin) atan tüfekle otobüse 40 metre mesafeden, etkili menzil içinden ateş edildiği saptandı.

        REKLAM

        39 KİŞİYE KARŞI TASARLAYARAK ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

        İki atışın da doğrudan şoför mahalline ve Ufuk Kıran’ın kafa bölgesine yapılması nedeniyle saldırganların doğrudan öldürme kastıyla hareket ettikleri vurgulandı. Yüksek hızla seyreden otobüsün şoförsüz kalarak şarampole veya denize yuvarlanma ihtimali nedeniyle, saldırının sadece şoföre değil, araçtaki 39 kişinin tamamına yönelik olduğu değerlendirildi. Aralarında tutukluların da bulunduğu 5 şüpheli hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından hazırlanan dosya Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Alanya deplasmanına 8 eksikle gitti
        Trabzonspor, Alanya deplasmanına 8 eksikle gitti
        Trabzonspor, Alanya'ya gitti
        Trabzonspor, Alanya'ya gitti
        Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
        Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
        Fenerbahçe otobüsüne saldırı olayında iddianame tamamlandı: HTS, baz ve aya...
        Fenerbahçe otobüsüne saldırı olayında iddianame tamamlandı: HTS, baz ve aya...
        İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, Trabzon'da partililerle buluştu
        İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, Trabzon'da partililerle buluştu
        Trabzonspor ile Alanyaspor 21'inci randevuda Bordo-mavililer, Alanyaspor de...
        Trabzonspor ile Alanyaspor 21'inci randevuda Bordo-mavililer, Alanyaspor de...