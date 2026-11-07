Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon heyeti kentin değerlerini Mısır'da tanıttı

        Trabzon heyeti kentin değerlerini Mısır'da tanıttı

        Trabzon'dan 158 kişilik heyet, kentin turizm, ticaret, kültür ve gastronomi değerlerini Mısır'da tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 22:04 Güncelleme:
        Trabzon heyeti kentin değerlerini Mısır'da tanıttı

        Trabzon'dan 158 kişilik heyet, kentin turizm, ticaret, kültür ve gastronomi değerlerini Mısır'da tanıttı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin katkılarıyla düzenlenen "Trabzon Kahire'yle Buluşuyor" programı kapsamında Kahire'ye giden heyet, etkinliklerin sona ermesiyle kente döndü.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı açıklamada, görüşmelerin iki şehir ve iki ülke adına olumlu geçtiğini, ilişkileri geliştirmek, turizm, ticaret ve yatırım alanlarında yeni işbirliklerinin önünü açmak amacıyla önemli bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

        REKLAM

        Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından, iki ülke arasında yeni adımlar atmak istediklerini ifade eden Genç, "Bu vesileyle bir kez daha Trabzonspor Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'a hep beraber teşekkür ediyoruz." dedi.

        Trabzon'un son yıllarda turizm alanında önemli bir gelişim gösterdiğini vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

        "Yeni bir dönem başlatmak istedik. Şehrimizin gelişen ve yükselen trendi turizm. Kahire ve Mısır ile bu alandaki ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi hedefledik. Trabzon'un çevresinde ve yakın coğrafyasında birçok önemli pazar var. Ancak Mısır ve Kahire pazarını da ciddi şekilde önemsiyoruz. İnşallah attığımız adımların çok kıymetli sonuçlar vereceğine inanıyorum."

        REKLAM

        İş görüşmelerinde Trabzonlu iş insanları, seyahat acenteleri ve otel temsilcileri ve yaklaşık 258 Mısırlı iş insanı ile bir araya geldiğini belirten Genç, "Bunu çok kıymetli buluyorum. Hatta bazı iş bağlantılarının şimdiden gerçekleştiğini biliyoruz. Bunların inşallah Trabzon'umuza çok güzel sonuçlar getireceğine inanıyorum." diye konuştu.

        Genç, dün akşam Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in desteğiyle düzenlenen resepsiyona bin kişinin katıldığını kaydetti.

        Trabzon'u, Trabzon'a yakışır bir şekilde tanıttıklarını ifade eden Genç, "Hep birlikte çok güzel bir iş başardığımıza inanıyorum. İnşallah bu çalışmaların öncelikle ülkemize, ardından da hususen Trabzon'umuza ve şehrimizin turizm, ticaret ve yatırım potansiyeline güzel sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah bu ziyaretimiz şehrimiz adına hayırlı sonuçlara vesile olur." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Trabzon'da konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Trabzon'da konuştu:
        Dervişoğlu: Açıklayın haramzadelerin kimler olduğunu
        Dervişoğlu: Açıklayın haramzadelerin kimler olduğunu
        Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı iddianamesinin detayları ortaya çıktı
        Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı iddianamesinin detayları ortaya çıktı
        Fenerbahçe otobüsüne saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları or...
        Fenerbahçe otobüsüne saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları or...
        Trabzonspor, Alanya deplasmanına 8 eksikle gitti
        Trabzonspor, Alanya deplasmanına 8 eksikle gitti
        Trabzonspor, Alanya'ya gitti
        Trabzonspor, Alanya'ya gitti