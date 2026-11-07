Trabzon heyeti kentin değerlerini Mısır'da tanıttı

Trabzon'dan 158 kişilik heyet, kentin turizm, ticaret, kültür ve gastronomi değerlerini Mısır'da tanıttı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin katkılarıyla düzenlenen "Trabzon Kahire'yle Buluşuyor" programı kapsamında Kahire'ye giden heyet, etkinliklerin sona ermesiyle kente döndü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı açıklamada, görüşmelerin iki şehir ve iki ülke adına olumlu geçtiğini, ilişkileri geliştirmek, turizm, ticaret ve yatırım alanlarında yeni işbirliklerinin önünü açmak amacıyla önemli bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından, iki ülke arasında yeni adımlar atmak istediklerini ifade eden Genç, "Bu vesileyle bir kez daha Trabzonspor Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'a hep beraber teşekkür ediyoruz." dedi.

Trabzon'un son yıllarda turizm alanında önemli bir gelişim gösterdiğini vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

"Yeni bir dönem başlatmak istedik. Şehrimizin gelişen ve yükselen trendi turizm. Kahire ve Mısır ile bu alandaki ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi hedefledik. Trabzon'un çevresinde ve yakın coğrafyasında birçok önemli pazar var. Ancak Mısır ve Kahire pazarını da ciddi şekilde önemsiyoruz. İnşallah attığımız adımların çok kıymetli sonuçlar vereceğine inanıyorum."

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İş görüşmelerinde Trabzonlu iş insanları, seyahat acenteleri ve otel temsilcileri ve yaklaşık 258 Mısırlı iş insanı ile bir araya geldiğini belirten Genç, "Bunu çok kıymetli buluyorum. Hatta bazı iş bağlantılarının şimdiden gerçekleştiğini biliyoruz. Bunların inşallah Trabzon'umuza çok güzel sonuçlar getireceğine inanıyorum." diye konuştu.

Genç, dün akşam Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in desteğiyle düzenlenen resepsiyona bin kişinin katıldığını kaydetti.

Trabzon'u, Trabzon'a yakışır bir şekilde tanıttıklarını ifade eden Genç, "Hep birlikte çok güzel bir iş başardığımıza inanıyorum. İnşallah bu çalışmaların öncelikle ülkemize, ardından da hususen Trabzon'umuza ve şehrimizin turizm, ticaret ve yatırım potansiyeline güzel sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah bu ziyaretimiz şehrimiz adına hayırlı sonuçlara vesile olur." değerlendirmesinde bulundu.