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        Palamuda veda zamanı: Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor

        Karadeniz'de bu sezon bol miktarda avlanan palamut, havaların soğumasıyla birlikte göç etmeye başlarken tezgahlardaki yerini de yavaş yavaş kaybediyor. Balıkçı esnafı, palamut sezonunun son demlerine yaklaşıldığını belirterek önümüzdeki süreçte tezgahlarda farklı balık çeşitlerinin ağırlık kazanacağını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Palamuda veda zamanı: Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor

        Karadeniz'de bu sezon bol miktarda avlanan palamut, havaların soğumasıyla birlikte göç etmeye başlarken tezgahlardaki yerini de yavaş yavaş kaybediyor. Balıkçı esnafı, palamut sezonunun son demlerine yaklaşıldığını belirterek önümüzdeki süreçte tezgahlarda farklı balık çeşitlerinin ağırlık kazanacağını söyledi.

        Karadeniz'de sezon başından itibaren bol miktarda avlanan palamut, havaların soğumasıyla birlikte göç etmeye başladı. Son günlerde hava muhalefetinin de etkisiyle av miktarı azalan palamut, balıkçı tezgahlarında daha az görülürken fiyatı da yükseldi. Sezon içerisinde 75100 TL arasında satılan palamudun fiyatı, son günlerde 125150 TL seviyelerine çıktı.

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        "Palamuda yavaş yavaş veda ediyoruz"

        Balıkçı esnafı Bülent Ay, palamudun yavaş yavaş tezgahlardan çekilmeye başladığını belirterek, "Palamut yavaş yavaş tezgahlardan çekilmeye başladı. Yakında tezgahlarda farklı balıklar görmeye başlayacağız. Palamuda yavaş yavaş veda ediyoruz. Havaların soğumasıyla beraber palamut göç etmeye başladı. Vatandaşımız ilk zamanki gibi palamuda pek ilgi göstermiyor. Bu sene insanımız palamuda doyduğu için ilgi de azaldı. Diğer çeşitlere yönelmeye başladılar. Bu bölgede insanımız önce hamsiyi arar tezgahta, ardından da mezgit ve istavrit gibi balıklara yönelir" dedi.

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        "Sezon bir ay daha sürer ancak eskisi kadar bol olmaz"

        Balıkçı esnafı Emin Avcı ise son birkaç gündür etkili olan hava muhalefetinin palamut avcılığını olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Birkaç günden beri hava muhalefeti olduğu için palamut azaldı. Artık palamudun son demlerine yaklaşıyoruz. Hava da bozuk olduğu için tezgahlara fazla palamut gelmiyor. Palamut ayrıca göçmen bir balık. Bu dönemler onun göçe başladığı dönemler. Yavaş yavaş azalıyor diyebiliriz. Fiyat olarak 75100 TL'ye satılıyordu, şu anda 125150 TL'ye satılıyor. Palamut sezonu yaklaşık bir ay daha sürer diye düşünüyorum fakat eskisi kadar bol olmaz. Vatandaşımız eskisi kadar ilgi göstermiyor. Bu sene çok iyi bir palamut avcılığı oldu. Vatandaş da palamuda doydu. Bu süreçte insanımız tuzlamasını yaptı, dondurucuya attı, ızgarasını yaptı" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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