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        Trabzon Valisi Şahin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Trabzon Valisi Tahir Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Trabzon Valisi Şahin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Trabzon Valisi Tahir Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

        Atatürk'ün, Türk milletinin en zorlu döneminde bağımsızlık inancını ve hür yaşama iradesini bir istiklal mücadelesine dönüştürdüğünü vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet'in ilanıyla millet egemenliğini esas alan yeni bir devlet anlayışının temellerini atan Atatürk, aynı zamanda ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmasını hedefleyen köklü bir dönüşümün de önünü açmıştır. Atatürk'ün en büyük eseri olarak nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak ve geleceğe taşımak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluk, onun ortaya koyduğu bağımsızlık ve millî egemenlik anlayışını korumanın yanı sıra eğitimden bilime, kültürden ekonomiye, teknolojiden sanayiye her alanda gelişmeyi, üretmeyi ve ülkemizi daha ileriye ulaştırmayı gerektirmektedir. Zira bir milletin istiklalini kalıcı kılan, onu her alanda güçlü ve müreffeh kılan, iradesidir."

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        Şahin, Türk milletine düşen görevin tarihten alınan güçle milli birlik ve beraberliği pekiştirmek, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için aynı inanç ve kararlılıkla çalışmak olduğunu aktardı.

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