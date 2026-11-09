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        Trabzon'daki Atatürk Köşkü 10 Kasım'da ücretsiz ziyaret edilebilecek

        Trabzon'daki Atatürk Köşkü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da ziyaretçilerini ücretsiz ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Trabzon'daki Atatürk Köşkü 10 Kasım'da ücretsiz ziyaret edilebilecek

        Trabzon'daki Atatürk Köşkü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da ziyaretçilerini ücretsiz ağırlayacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmanın önemine değinilerek, tüm vatandaşlar Atatürk Köşkü'ne davet edildi.

        Açıklamada, Cumhuriyet'in banisi Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmaya devam ettikleri belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Atatürk'ün Trabzon ziyaretlerinde konakladığı ve şehrimizin tarihine tanıklık eden Atatürk Köşkü, 10 Kasım günü halkımızın ziyaretine ücretsiz olarak açılacaktır. Tüm hemşehrilerimizi ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak, onun hatırasını yaşatmak ve tarihimizin önemli değerlerinden biri olan Atatürk Köşkü'nü ziyaret etmek üzere davet ediyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yıl dönümünde minnet, rahmet ve saygıyla anıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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