Uzungöl'e mevsimin ilk karı düştü
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde hafta sonu kendisini gösteren kar yağışı deniz seviyesinden bin 90 metre yükseklikte bulunan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de etkili oldu.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde hafta sonu kendisini gösteren kar yağışı deniz seviyesinden bin 90 metre yükseklikte bulunan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de etkili oldu.
Kar bu mevsim Doğu Karadeniz bölgesinde kendisini erken gösterdi. Yöredeki bir çok yayla beyaza bürünürken, Uzungöl'e de ilk kar düştü ve Uzungöl beyaz gelinliğini giydi. Kar yağışı sonrasında göl ve çevresinde karpostallık görüntüler oluştu.
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