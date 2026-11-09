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        Thomas Reis'in Trabzonspor'u basamakları tek tek çıktı

        Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 9'uncu sırada devraldığı bordomavili takımı 6 haftalık süreçte 7 basamak yukarı taşıyarak 2'nci sıraya taşıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Thomas Reis'in Trabzonspor'u basamakları tek tek çıktı

        Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 9'uncu sırada devraldığı bordomavili takımı 6 haftalık süreçte 7 basamak yukarı taşıyarak 2'nci sıraya taşıdı.

        Trabzonspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde ligdeki yükselişini sürdürerek zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Bordomavili takımın başına 7 puanla ve 9'uncu sıradayken geçen Alman teknik adam, 11'inci hafta sonunda ekibini 25 puanla 2'nci sıraya taşıdı.

        Reis yönetiminde 18 puanlık kazanım

        Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 20 mağlup eden Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde üst üste 6'ncı galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Alman teknik adam yönetiminde yükselişe geçen bordomavililer, haftalar ilerledikçe puan tablosunda da basamakları tek tek tırmandı.

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        Ligin 5'inci haftasını 7 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, Reis’in takımın başına geçtiği 6'ncı haftada 10 puanla 7'nci sıraya yükseldi. Trabzonspor, 7'nci haftada 13 puanla 5'inci, 8'inci haftada 16 puanla 4'üncü sıraya yerleşti.

        9'uncu sıradan 2’nci sıraya

        Reis yönetiminde istikrarlı performansını sürdüren Trabzonspor, 9'uncu haftada 19 puana ulaşarak 3'üncü sıraya yükseldi. Bordomavililer, 11'inci hafta sonunda ise 25 puanla 2'nci sıraya yerleşti.

        Böylece 6 haftalık süreçte 6 galibiyet elde eden Trabzonspor, puanını 7'den 25'e çıkararak 18 puan topladı ve lig sıralamasında 7 basamak birden yükseldi. Karadeniz temsilcisi, yakaladığı galibiyet serisiyle zirve yarışında güçlü bir konuma geldi.

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        Zirve yarışında iddiasını güçlendirdi.

        Reis'in göreve gelmesiyle birlikte puan tablosunda basamakları tek tek tırmanan Trabzonspor, 9'uncu sıradan 2'nci sıraya yükselerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Bordomavililer, yakaladığı bu ivmeyle zirve takibini sürdürürken, lider konumdaki Galatasaray’ın 3 puan gerisinde yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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