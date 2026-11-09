Thomas Reis'in Trabzonspor'u basamakları tek tek çıktı

Böylece 6 haftalık süreçte 6 galibiyet elde eden Trabzonspor, puanını 7'den 25'e çıkararak 18 puan topladı ve lig sıralamasında 7 basamak birden yükseldi. Karadeniz temsilcisi, yakaladığı galibiyet serisiyle zirve yarışında güçlü bir konuma geldi.

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 20 mağlup eden Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde üst üste 6'ncı galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Alman teknik adam yönetiminde yükselişe geçen bordomavililer, haftalar ilerledikçe puan tablosunda da basamakları tek tek tırmandı.

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