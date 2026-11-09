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        TTSO yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı üyelerinden ziyaretler

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu, Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamlarında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:11 Güncelleme:
        TTSO yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı üyelerinden ziyaretler

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu, Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamlarında ziyaret etti.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin, göreve gelen yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanına başarılar dileyerek, yeni dönemde Trabzon için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Heyet, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ile bir araya geldi.

        Genç, son yapılan seçimlerde göreve gelen yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanına hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni dönemde de bu projeleri devam ettireceklerini ifade etti.

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        TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi Çelebi, Genç'in her konuda projelerine destek olduğunu ifade ederek, "Bir kez daha verdiğiniz destekler nedeniyle teşekkür ediyoruz. İşbirliği içinde Trabzon'un faydasına olan projeler için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

        Ziyarette Çelebi'nin yanı sıra TTSO Meclis Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Meclis Başkan Yardımcıları Ali Haydar Baş ve Davut Bozkurt, Meclis Katip Üyesi İbrahim Sertel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Bekir Aktürk, Özcan İlarslan ve Adnan Topsakal, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İsmail Gençcelep, Yönetim Kurulu Üyeleri İlyas Bektaş, Alper Bekar, Barış Sancak, Cafer Kurt, Kadem Çakıroğlu, Selami Ayyıldız ve Genel Sekreter Ali Rıza Kul yer aldı.

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